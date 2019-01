Το θρυλικό love story του Λέοναρντ Κοέν με την Μαριάν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ο έρωτας του Λέοναρντ Κοέν με την μούσα του Μαριάν Ιλέν, έγραψε ιστορία, γέννησε τραγούδια και τους ένωσε με μια σχέση ζωής.

Το ντοκιμαντέρ του Νικ Μπρούμφιλντ Marianne & Leonard: Words of Love που προβλήθηκε μόλις στο Φεστιβάλ Σάντανς και συμπαρέσυρε το κοινό στην ερωτική τους ιστορία, θα ανοίξει το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο Ολύμπιον.

Ένα ταξίδι έμπνευσης που ξεκινά την δεκαετία του ’60 από την Ύδρα όπου έζησαν μαζί για δέκα χρόνια και μένει αθάνατο μέσα τα τραγούδια, όπως το So Long Marianne και το Bird on the Wire που έγραψε για εκείνη.

Η κοινή ζωή του αγαπημένου Καναδού μουσικού και της Νορβηγίδας μούσας του, έντυσε και το οπισθόφυλλο του άλμπουμ Songs from a Room: Μια φωτογραφία με την Μαριάν τυλιγμένη με λευκή πετσέτα να ποζάρει χαμογελαστή από το μικρό τους γραφείο.

Οι πορείες τους διαχωρίστηκαν για τα επόμενα χρόνια, όμως η βαθιά τους αγάπη δεν χάθηκε ποτέ. Όταν εκείνη αρρώστησε το 2016, ο Κοέν την αποχαιρέτησε, με τον δικό του(ς) τρόπο. Της εξομολογήθηκε πως την αγάπησε για την ομορφιά και την σοφία της και τη διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα βρεθεί κοντά της. Ο ίδιος πέθανε 4 μήνες αργότερα.