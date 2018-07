Το «YES to Shipping Forum» είπε το μεγάλο «ΝΑΙ» στη Ναυτιλία

Η Δανάη Μπεζαντάκου, ιδρύτρια του YES Forum & CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, υπογράμμισε πως σκοπός του YES είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους που ήδη σπουδάζουν ναυτιλιακά και όχι μόνο, να ανταλλάξουν απόψεις, «να δουλέψουν μαζί» με τα έμπειρα στελέχη της ναυτιλίας , έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η γνώση και να μπορέσει να γίνει η επιτυχής παραλαβή σκυτάλης από τους νεότερους για να υπάρξει μια συνέχεια αντάξια του ένδοξου παρελθόντος και παρόντος της ναυτιλίας μας . Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από Open Days & Daily Internships που πραγματοποιούνται σε ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και από τον ανοιχτό διάλογο που διεξάγεται στα Ποσειδώνια από το 2016 .

Το YES to Shipping Forum, όπου αποτέλεσε τη λήξη της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2018», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

YES to Shipping Forum

YES to Shipping Forum

Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να αρχίσει από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας και πιο συγκεκριμένα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ένταξη μαθημάτων ναυτιλίας και τουρισμού στα σχολεία, ώστε οι μαθητές από μικρή ηλικία να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δύο κλάδων και την ιστορία τους, ώστε να τους συμπεριλάβουν, συνειδητά στις επιλογές τους, όταν κληθούν να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν. Το YES θέλοντας να συμβάλλει σε αυτό πρόκειται να διοργανώσει το YES στα σχολεία, εντός του 2019!!

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η ποντοπόρος ναυτιλία και το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα, το οποίο αναπτύσσεται και τροφοδοτείται από αυτήν, μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο για τα επόμενα χρόνια εφόσον διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα και άρα η βιωσιμότητα του κλάδου, δημιουργώντας προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας και ταυτόχρονα σημαντική μείωση της ανεργίας. Στόχος του ελληνικού εφοπλισμού είναι η διατήρηση της ηγετικής υπόστασης της ναυτιλίας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, με παράλληλη μεγιστοποίηση των συνακόλουθων ωφελειών, οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής διάστασης, για τον τόπο μας».

Επίσης, ως γενική παρατήρηση, επεσήμανε ότι «τα πανεπιστήμια στην εποχή μας πρέπει να στοχεύουν στη διασύνδεση των σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγικών πυλώνων, στους οποίους θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι σημερινοί σπουδαστές τους, τα αυριανά επαγγελματικά στελέχη. Ιδιαίτερα ο τομέας της ναυτιλίας, έχοντας το προβάδισμα στην τεχνολογική εξέλιξη, στην περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων και στην ευέλικτη διοίκηση, είναι υπέρμαχος της καινοτομίας σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών του». Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Βενιάμης σημείωσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η θάλασσα και ειδικότερα η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία αποτελεί διέξοδο για την ανεργία, την οικονομική κρίση, αλλά και για την παραμονή και επαγγελματική καταξίωση νέων Ελλήνων επιστημόνων στην πατρίδα. Οι ανοικτοί ορίζοντες και η εξωστρέφεια της ναυτιλίας μας σας περιμένουν. Πρόκειται για μια επιλογή που έχει μέλλον και προοπτικές, γιατί η ναυτιλία των Ελλήνων έχει μέλλον».

Παρέμβαση στην εκδήλωση έκαναν και οι Αναστάσιος Παπαγιανόπουλος, πρόεδρος της BIMCO, και Γιώργος Προκοπίου, επικεφαλής του ομίλου Dynacom. Ο Αναστάσιος Παπαγιανόπουλος προέτρεψε την κατάμεστη από περισσότερους από 1.000 νέους ανθρώπους αίθουσα να αφήσουν τη βολή τους και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να κάνουν τη δική τους Οδύσσεια, να τολμήσουν για να κερδίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου αποκάλυψε ότι έχει ήδη φέρει στην Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος που βρίσκεται στη Γλυφάδα και το οποίο θα είναι ανοικτό στη νέα γενιά προκειμένου να έρθει σε επαφή και να μάθει τη ζωή στη θάλασσα. Στην ουσία θα είναι ένα εκπαιδευτικό πλοίο, το οποίο θα ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται να διατηρηθεί η ναυτική παράδοση της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια του Forum, χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος τόνισε τους ισχυρούς διαχρονικά και ιστορικά δεσμούς του ελληνικού λαού με τη θάλασσα, επισημαίνοντας πως αδιαμφισβήτητα πρέπει να αναπτυχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας όπως η ναυτιλία.

Το πρώτο πάνελ του Yes to Shipping Forum ξεκίνησε υπό το συντονισμό του Γιώργου Τεριακίδη, Regional Business Development Manager – DNV GL ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στον Νικόλαο Βενιάμη CEO – Starboard Shipping and Trading, Director – GOLDEN UNION, την Ιωάννα Προκοπίου Managing Director – PROMINENCE MARITIME S.A. & SEA TRADERS S.A, τον Γιώργο Παπαγιαννόπουλο, Principal – COMMON PROGRESS COMPANIA NAVIERA S.A. και τον Βασίλη Σακέλλη Managing Director – ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC.Ο Γιώργος Τεριακίδης παρακίνησε τους νέους να εκμεταλλευτούν τις πλύστες ευκαιρίες που τους δίνονται σήμερα μέσα από την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Ο Νικόλαος Βενιάμης υπογράμμισε πως το συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, είναι πως η διοίκηση είναι μέρος της καθημερινότητας της Εταιρείας και όχι απλός παρατηρητής. Ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος στάθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα και τόνισε πως ήταν είναι και θα παραμείνει καθοριστικός για την ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ ο Βασίλης Σακέλλης έστειλε το δικό του μήνυμα στους νέους λέγοντας να μην κάνουν τίποτα με γνώμονα τα χρήματα και να κάνουν τα πάντα για τη γνώση και για την εμπειρία. Η Ιωάννα Προκοπίου τόνισε πως η ναυτιλία είναι στη φύση των Ελλήνων καθώς η ιστορία μας σε αυτόν τον κλάδο μετρά χιλιάδες χρόνια.

Μέλη της ομάδας του YES Forum, παρουσίασαν τις δράσεις και τα Open Days που πραγματοποιήθηκαν σε Ναυτιλιακές Εταιρείες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το δεύτερο πάνελ ξεκίνησε υπό το συντονισμό της Κατερίνας Σταθοπούλου Executive Director – INVESTMENTS AND FINANCE LTD., και το πάνελ αποτελούνταν από τον Γιώργο Αλεξανδράτο, Managing Director – APOLLONIA LINES S.A. & Vice-President – Hellenic Chamber Of Shipping, Φίλιππο Ιουλιανού Founder & Vice President – YoungShip Cyprus – Member of Bod YoungShip International, Πέτρο Κόκκαλη Local Councilor for Local Growth & Entrepreneurship, Piraeus Municipality Co-Founder Aephoria.net – BlueGrowth Initiative, Μάρκο Κιοσσέογλου Co-founder and Board Member – Reload Greece και τον Μιχάλη Φουστάνο Director – Greek Shipping Miracle. Ο Μιχαήλ Φουστάνος μίλησε για την ιστορία και το παρελθόν όπου η γνώση της ιστορίας και η συλλογικοποίηση των εμπειριών μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και τι να αποφύγουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Γιώργος Αλεξανδράτος παρουσίασε το ελληνικό maritime cluster που αναπτύχθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το ΝΕΕ και το ΕΒΕΠ. Ο Φίλιππος Ιουλιανού παρουσίασε το Young Ship Cyprus, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για νέους στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα, ο οποίος λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Παράλληλα, ο Πέτρος Κόκκαλης μίλησε για τη γαλάζια οικονομία και τη δημιουργία καινοτόμου και ανταγωνιστικού κέντρου στην πόλη του μεγάλου λιμανιού. Ο Μάρκος Κιοσσέογλου παρουσίασε το Reload Greece (κέντρο αναφοράς επιχειρηματικότητας των νέων στο Λονδίνο) αλλά και για τα προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν.