Τρεις ερωτήσεις προς τον εαυτό μας για να διαφωτιστούμε αν έχουμε αδιάγνωστο αυτισμό

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε από αυτισμό στα γυρίσματα της δραματικής σειράς του HBO The Last Of Us στην οποία πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός Μπέλα Ράμσεϊ δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «απελευθερωτική» διάγνωση. Παρόλο που ανέκαθεν αναρωτιόταν αν ήταν αυτιστική, η ώθηση για την επίσημη αξιολόγηση προήλθε από ένα μέλος του τηλεοπτικού συνεργείου της σειράς, το οποίο είχε παιδί με αυτισμό και υπέθεσε ότι και η ίδια ήταν αυτιστική.