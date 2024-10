Τρία μπαρ της Αθήνας στα καλύτερα του κόσμου - Οι θέσεις που κατέλαβαν

Το The World’s 50 Best Bars ανακοίνωσε την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, τη διευρυμένη λίστα των μπαρ 51-100 και η Ελλάδα καταλαμβάνει τρεις θέσεις στη λίστα με το The Bar in Front of the Bar της Αθήνας (Νο.51), το The Clumsies (Νο.60) και το Barro Negro (Νο.68).