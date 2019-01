Τρομοκρατία: Ανάλυση και προβλέψεις για το 2019

Στα τελευταία δεδομένα του 2018 εντάσσεται μια θεωρητικά μεγάλη νίκη κατά της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας, όπως τουλάχιστον επίσημα την αποδέχονται από την πλευρά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Ο ισχυρισμός πώς το DAESH και οι Ταλιμπάν έχουν ηττηθεί, σαφώς και απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα, καθώς και οι δύο οργανώσεις της σαρία έχουν μεν υποχωρήσει και χάσει εδάφη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχασαν την οργάνωση τους. Ειδικά το DAESH του νεκρού, πλέον, Μπαγκνταντί (από βομβαρδισμό που διεκδικούν τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Αμερικανοί για ευνόητους λόγους) αριθμεί περί τους 30.000 βετεράνους τζιχαντιστές που έχουν διασπορά σε όλο το τόξο του Μαγκρέμπ όσο και σε όλη την Ευρώπη (κυρίως) και στην περιοχή της Ν.Α. Ασίας.

Δεν αναφέρομαι καν στο δεδομένο πώς οι παραπάνω οργανώσεις πέρα από τους βετεράνους τζιχαντιστές, έχουν δεκάδες χιλιάδες «φίλιους» προς αυτές που γεννήθηκαν στη Δύση, αλλά έχουν εντρυφήσει στο φανατικό Ισλάμ και δεν διστάζουν να λειτουργήσουν ως «μοναχικοί λύκοι» ή «ενεργοί σκοπευτές» (σ.σ. active shooters) κατά ήπιων στόχων σε ισχύ αλλά με μεγάλη συμβολική αξία για την διαφήμιση της παρουσίας τους. Αγορές, Ναοί, εκδηλώσεις, μεταφορικά μέσα, σχολεία…οποιοδήποτε κτίριο ή συνεύρεση θεωρείται πώς θα είναι ευκολότερος στόχος για τους ίδιους, θα γίνει εργαλείο προπαγάνδας για αυτούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και την λήξη ουσιαστικά του πολέμου στο Αφγανιστάν μεταξύ των Αφγανών, των Ρώσων και των ΗΠΑ, η Ισλαμιστική τρομοκρατία έχει έντονη παρουσία με έξαρση φυσικά από την 11.9.2001 και ύστερα.

Το DAESH, οι Ταλιμπάν, η οργάνωση της Al-Shabaab και η οργάνωση της Boko Haram θεωρούνται σήμερα πώς είναι οι τέσσερις οργανώσεις τρομοκρατών που ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους στον πλανήτη, καθώς την περίοδο 2017-2018 ευθύνονται για περισσότερα από 10.000 θύματα στις επιθέσεις τους.

Οι ενέργειές τους, παράλληλα, συμβάλλουν στην αστάθεια σε ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου. Αφγανιστάν, Ιράκ, Νιγηρία, Σομαλία και Συρία θεωρούνται οι χώρες οι οποίες κατά την τελευταία δεκαετία αντιπροσωπεύουν το 44% όλων των θανάτων από τρομοκρατικές ενέργειες.

Στις τελευταίες αναφορές από το ODNI (Office of Director of National Intelligence) των ΗΠΑ, παρόλο που παρατηρείται μια αύξηση κυρίως σε θέματα εσωτερικής τρομοκρατίας από ακραίους κύκλους εντός των ΗΠΑ, επισημαίνεται πώς το δογματικό Ισλάμ θα παραμείνει μια μεγάλη απειλή με τάση εξάπλωσης πέρα από την Μ.Ανατολή, σχεδόν σε όλη την υδρόγειο. Ειδικότερα το κείμενο λέει πώς:

«global reach remains robust, with eight official branches and more than two dozen networks regularly conducting terrorist and insurgent operations across Africa, Asia, Europe, and theMiddle East. »