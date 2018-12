Τζον Ελβς: Ο πραγματικός Σκρουτζ στη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Ντίκενς

Andrew_Howe via Getty Images

Photos.com via Getty Images

Ο Ντίκενς γράφει την ιστορία του Σκρουτζ σε έξι εβδομάδες, παράλληλα με τη λαϊκή νουβέλα «Η ζωή και οι περιπέτειες του Martin Chuzzrlewit», που δημοσιευόταν σε συνέχειες και η οποία αν και αγαπημένη του, έκανε τόσο κακές πωλήσεις, ώστε ο συγγραφέας βρέθηκε αντιμέτωπος με οικονομικές δυσκολίες. Όταν δε, οι εκδότες του Chapman & Hall, ακριβώς λόγω των κακών πωλήσεων, του διεμήνυσαν ότι, θα προχωρούσαν σε μείωση των μηνιαίων αποδοχών του κατά πενήντα λίρες, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Ο συγγραφέας είχε τέσσερα παιδιά και η σύζυγος του ήταν έγκυος.

Όπως αρκετοί συγγραφείς ο Τσαρλς Ντίκενς (1812 - 1870) ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος -και παράλληλα, σκιτσογράφος. Ο Γουίλιαμ Μπάροου, θείος του από την πλευρά της μητέρας του, του πρόσφερε εργασία στον «Καθρέπτη της Βουλής» (The Mirror of Parliament) και ο νεαρός Ντίκενς γράφει για τη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ ταξιδεύει σε αρκετά μέρη της Βρετανίας για να καλύψει πολιτικά θέματα και εκλογικές αναμετρήσεις για λογαριασμό του «Πρωινού Χρονικού» (Morning Chronicle). Η πρώτη ανθολογία διηγημάτων του δημοσιεύεται το 1836 υπό τον τίτλο «Σκιαγραφήματα του Μποζ» (Sketches by Boz), όπου Μποζ ήταν οικογενειακό υποκοριστικό που ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως ψευδώνυμο για μερικά χρόνια. Στον ελεύθερο χρόνο του γράφει διηγήματα και τον Μάρτιο του 1836 δημοσιεύει σε 20 μηνιαίες συνέχεις τα «Χαρτιά του Πίκγουικ» (μία σειρά σκίτσων με εξαιρετικούς χαρακτήρες), που γίνονται ανάρπαστα. Την ίδια χρονιά παντρεύεται την Κάθριν Χόγκαρθ με την οποία απέκτησε τελικά, εννέα παιδιά.