Βάντερμπιλτ, η άνοδος και η πτώση μίας αμερικανικής δυναστείας: Το μπεστ σέλερ γίνεται σειρά

Το μπεστ σέλερ των New York Times «Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty» (2021) των Άντερσον Κούπερ και Κάθριν Χάου γίνεται τηλεοπτική σειρά. Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ ΜακΜάνους, ενώ ο συγγραφέας του βιβλίου, δημοσιογράφος, πολιτικός σχολιαστής, παρουσιαστής ενημερωτικής εκπομπής στο CNN και κυρίως γόνος της οικογένειας, αναλαμβάνει εκτελεστικός παραγωγός.