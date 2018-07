Η Viveka (διάκριση) θεωρείται μια από τις πρωταρχικές αρετές του πνευματικού αναζητητή (sadhaka) την οποία πρέπει να καλλιεργήσει, προκειμένου να προχωρήσει στο μονοπάτι της γιόγκα. Η διάκριση αφορά την οξυδέρκεια, την επίγνωση και την ικανότητα να ξεχωρίσουμε το πραγματικό από το ανύπαρκτο, το βοηθητικό από το επιβλαβές, την αλήθεια από την ψευδαίσθηση, το μόνιμο από το προσωρινό. Είναι μια πνευματική πρακτική συνειδητοποίησης της Αλήθειας και της Ψυχής.

Ένας διάσημος Ινδουιστής φιλόσοφος, ο Adi Shankara, έχει γράψει ένα διάσημο ποίημα με τίτλο “Vivekachudamani,” στο οποίο περιγράφει τη Viveka και την σημασία που αυτή έχει στο μονοπάτι προς την απελευθέρωση.

352. The wise man, discriminating thus the real and the unreal, ascertaining the Truth through his illuminative insight, and realising his own Self which is Knowledge Absolute, gets rid of the obstructions and directly attains Peace…

(Ο σοφός, διακρίνοντας το αληθινό από το μη-αληθινό, εξακριβώνει την Αλήθεια μέσω της διαφωτιστικής του ενόρασης, και συνειδητοποιώντας τον δικό του Εαυτό, που είναι η Απόλυτη Γνώση, ξεφορτώνεται τα εμπόδια και άμεσα επιτυγχάνει την Ειρήνη)…