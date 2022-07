Who is Who International Awards: Βραβεία ανάδειξης έργου και προσωπικότητας

. Who is Who International Awards

Η black tie εκδήλωση που το αγγλικό POLO Lifestyle Magazine, Luxury Edition εντάσσει ανάμεσα στα 5 παγκόσμια κορυφαία Events για προσωπική εξέλιξη. Η απονομή βραβείων Who is Who International Awards θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 2022, στην Λίμνη Βουλιαγμένης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Τα βραβεία Who is Who συγκεντρώνουν μια πληθώρα από προσωπικότητες ανά τον κόσμο κάθε χρόνο και σκοπό έχουν να αναδείξουν συγκεκριμένα πρότυπα που λειτουργούν με αξίες όπως την ακεραιότητα, το πάθος, την γενναιοδωρία, την αριστεία και την υπηρεσία στον συνάνθρωπο. Η εκδήλωση των βραβείων προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση, την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων και αναδεικνύει τη σημασία του Τουρισμού.

Κάποια από τα ονόματα που θα συμπεριληφθούν στη λίστα των νικητριών και νικητών είναι:

Ο Πρίγκιπας Nereides Antonio Giamundo de Bourbon, Ιδρυτής του Οίκου ραπτικής Νereides και financial strategist.

Η Πριγκίπισσα Maja von Hohenzollern, Σχεδιάστρια για σύγχρονους εναλλακτικούς εσωτερικούς χώρους, lifestyle προϊόντα και Ακτιβίστρια για την Προστασία των Ζώων.

Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου, National Ambassador of Greece to the Council of Europe for Sport, Tolerance and Fair Play, Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου “Καλλιπάτειρα”

Ο Sir Dr. Ian Peter Anderson, Πρόεδρος & CEO - Crown Imperial Group, International Court of Justice, International Human Rights Community.

Η κυρία Πέννυ Γριβέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία Managing Director at Rituals Cosmetics UK & IE.

Η κυρία Μιμή Ντενίση, ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρική επιχειρηματίας.

Ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, Έλληνας δημοσιογράφος, εκδότης και παρουσιαστής ειδήσεων.

Φέτος, τα Βραβεία Who is Who υποστηρίζουν το σημαντικό έργο της βραβευμένης από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα μη κερδοσκοπικής Wise Greece. Ποσοστό από κάθε πρόσκληση θα διατεθεί στη Wise Greece, για να αγοραστούν Hope Boxes με τρόφιμα πρώτης ανάγκης, τα οποία θα φτάσουν σε οικογένειες και παιδιά που δοκιμάζονται από τις συνεχόμενες κρίσεις στη χώρα μας.

Το μενού επιμελείται ο γνωστός βραβευθής σεφ, κύριος Σωτήρης Ευαγγέλου.

Την βραδιά θα πλαισιώσουν η κυρία Μαρία Νικόλτσιου και ο κύριος Σωτήρης Πολύζος ως παρουσιαστές και μετά την τελετή απονομής θα ακολουθήσει μουσικό δρώμενο και γιορτή μέχρι το πρωί.