Γ. Μαργώνης: Η Παπαστράτος πιστεύει στο "brain retrain" - Μαθαίνει, εξελίσσεται, προσαρμόζεται

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ. Γιώργος Μαργώνης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Innovation across the board: A Prerequisite for survival & Success» στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26-29 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου την Παρασκευή 28 Απριλίου, 2023. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης, ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, η κα Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, ο κ. Σπύρος Μαγιάτης, Co-Founder and CTO, Workable, Greece, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μάρκος Βερέμης, Co-Founder & Executive Chairman; Partner, Upstream; BigPi Venture Capital, Greece.