"LES DEMI-FONDEURS, PRENEZ EXEMPLE, ÇA FORGE LE MENTAL" ! ✌ -------------------- Après le défi fou de @nassim.yns qui consistait à courir un 5km autour d'une table, c'est un défi complément INIMAGINABLE qui a fait son apparition... 🙈 Elisha Nochomovitz, résidant à Balma et en plein confinement, a eu l'incroyable idée de courir un marathon (42km195)... sur le balcon, long de 7 mètres, de son appartement ! 😱 UN DÉFI RELEVÉ EN 6H48 ! 😍 -------------------- MERCI ELISHA ! ❤ @elisha_nochomovitz