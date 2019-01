Γεννηματά: Φτάνει πια. Go back κύριε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, αλλά και της ΝΔ και των βουλευτών που θα ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών εξαπέλυσε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

«Η κυβέρνηση πέρασε από τη δήθεν αριστερή πολιτική της και το Go back κυρία Μέρκελ στις πρακτικές της πιο παλιάς δεξιάς του yes man λόγω πιέσεων από τους Αμερικανούς. Απέναντι σας όμως έχετε τον ελληνικό λαό που σας λέει: Ως εδώ. Φτάνει πια. Go back κύριε Τσίπρα», είπε η Φώφη Γεννηματά.

«Ο βολικός κύριος Τσίπρας θέλει να τελειώσει τη δουλειά. Η ΝΔ αγωνία μη βρει ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές και οι πρόθυμοι ανησυχούν μην τυχόν και πάει ο κόπος τους χαμένος», είπε η κ. Γεννηματά, προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός «συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών αλά καρτ. Άλλοι βουλευτές στηρίζουν λέει τη Συμφωνία αλλά όχι την κυβέρνηση. Κανένας δεν θα κρυφτεί πίσω από φύλλο συκής. Όλοι αυτοί στηρίζουν και τη συμφωνία και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση του».

Η Φώφη Γεννηματά τόνισε ότι το ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει «όχι» στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στον εκβιασμό των Σκοπιανών που δεν θέτουν σε ισχύ τις συνταγματικές τροποποιήσεις μέχρι η Ελλάδα να κυρώσει το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ. «Δηλαδή η ελληνική Βουλή ψηφίζει στα τυφλά με όλα τα θέματα ανοιχτά», σημείωσε σχετικά.