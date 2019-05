YES to Sea Tourism Forum 2019

To YES Forum δηλώνει ένα ακόμα ηχηρό ΝΑΙ στο Θαλάσσιο Τουρισμό με τη διοργάνωση του YES toSeaTourism Forum την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 , το οποίο θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης των Posidonia Sea Tourism στο DomotelKastri στην Κηφισιά και ώρες 14.00 – 19.00.

Το YES Forum, είναι η πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των στελεχών Ναυτιλίας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και των νέων ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν τους κλάδους αυτούς. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προσέγγιση και επαφή της νέας γενιάς - ήδη από τo σχολείο – με την ιστορία της ναυτιλίας και του τουρισμού μας. Τα συνέδρια του YES Forum λαμβάνουν χώρα υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Ναυτιλίας, Παιδείας, Τουρισμού, του ΕΟΤ, του Ναυτικού Επιμελητηρίου και της πλειοψηφίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στόχος του φετινού Forum είναι να ενημερώσει τους νέους για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού όπως και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης των νέων σε αυτούς. Οι συμμετέχοντες για άλλη μια φορά θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα τους πριν και κατά τη διάρκεια του Forum και να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο με στελέχη του χώρου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η ConceptFounder του YESFORUM & CEO της NAVIGATORSHIPPINGCONSULTANTS, Δανάη Μπεζαντάκου, η Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής - Υπουργείου Τουρισμού, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, η Ειδική Επιστήμονας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Nτόρα Γιαννάκη, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων, Θεόδωρος Κόντες,

Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο Capt. Πάρης Δράγνης, Πρόεδρος και Ιδρυτής της Goldenport Group ofCompanies .

Ακόμα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιείται έρευνα σκοπός της οποίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να εκφράσουν την γνώμη τους για τον θαλάσσιο τουρισμό και τις προοπτικές απασχόλησης σε αυτόν. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα συγκριθούν με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να είναι εφικτή η αντιπαραβολή της προσφοράς και της ζήτησης. Η παρουσίαση της Έρευνας του YES για το θαλάσσιο Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί από την Ξένια Κούρτογλου Ιδρύτρια και Managing Partner - FOCUS BARΙ.

Συντονιστής του πάνελ θα είναι ο Δημοσιογράφος από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Μηνάς Τσαμόπουλος και ομιλητές η Μαρία Δεληγιάννη, GovernmentandPublicAffairsRepresentativeEasternMediterranean - CruiseLinesInternationalAssociation (CLIA), ο Καπτ. Βασίλης Γκαζίκας, MarineOperationsDirector της CelestyalCruises, ο Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου & Πρόεδρος - Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και ο Αλέξανδρος Σερεμέλης, Λέκτορας του Μητροπολιτικoύ Κολλεγίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν και φέτος τα 3 “NetworkingCorners” στα οποία στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα απαντήσουν ερωτήσεις και θα δώσουν κατευθυντήριες σε θέματα που αφορούν 1. Operations, Crew, Chartering & HSQE Τμήμα Ναυτιλιακής Εταιρείας, 2. Startups, Καινοτομία & Τεχνολογία, Εταιρείες Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών και 3. Τα μεταπτυχιακά με θέμα τη Ναυτιλία.