Γιατί όταν τρώτε ανανά τσούζει στο στόμα;

Eric Audras via Getty Images

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Allergy, Asthma and Immunology , ένοχος για αυτή την ενόχληση είναι ένα σύμπλεγμα ενζύμων που ονομάζεται βρομελίνη. Η βρωμελίνη είναι μια πρωτεάση - ένας τύπος ενζύμου που διασπά τις πρωτεΐνες στα δομικά στοιχεία τους, γνωστά ως αμινοξέα - είναι μοναδική στους ανανάδες, γι′ αυτό και οι ανανάδες είναι επίσης εξαιρετικά μαλακτικοί για το κρέας.

Άλλα τροπικά φρούτα, όπως η παπάγια, έχουν παρόμοιες πρωτεάσες αλλά δεν αφήνουν «ακατέργαστη» αίσθηση στο στόμα. Η όξινη φύση του ανανά μπορεί να ευθύνεται εν μέρει για την περίεργη επίδρασή του, είπε στο Self ο Πολ Τάκχισλοβ, αναπληρωτής καθηγητής μηχανικής τροφίμων στο State University of New Jersey. Οι ανανάδες συνήθως έχουν μεταξύ 3 και 4 στην κλίμακα pH, σύμφωνα με την Healthline. Ο Τάκχισλοβ υπέθεσε ότι η βρομελίνη διαλύει μερικές από τις πρωτεΐνες βλεννίνης στο στόμα, γεγονός που κάνει το στόμα σας πιο ευαίσθητο στον ερεθισμό από την οξύτητα του ανανά. Είναι στην πραγματικότητα και τα δύο μαζί, η οξύτητα και το ένζυμο, που πιθανότατα κάνουν το στόμα σας να πονάει, είπε. Ο Κολλέτι πρόσθεσε ότι η ίδια η βρομελίνη μπορεί να έχει μια όξινη γεύση, η οποία μπορεί να προσθέσει στην όξινη εμπειρία.