Γιώργος Τσώκος: Η Ελλάδα συνεχώς προοδεύει

Γεννήθηκε στο Μίστρο Ευβοίας, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών και με την διδακτορική εκπαίδευση του στην Παθολογία, ταξίδεψε το 1979 στις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Georgetown - VA Medical Center στην Ουάσιγκτον ολοκληρώνοντας την ειδικότητα του στην Ανοσολογία και Ρευματολογία με υποτροφία τού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.

Mε λαμπρή ακαδημαϊκή κι ερευνητική πορεία και σε σημαντικές διοικητικές θέσεις ο Γιώργος Τσώκος είναι ένας πολυβραβευμένος επιστήμονας- μεταξύ των διακρίσεων του, Philip Hench Award, Mary Kirkland Award από το Hospital for Special Syrgery, Lee C. Howley Jr. Arthritis Research Prize από το Arthritis Foundation, Evelyn Hess award από το Lupus Foundation of America, Distinguished Basic Investigator Award από το American College of Rheumatology, Howard and Martha Holley Award από το University of Alabama, Carol Nachman Ιnternational Prize in Rheumatology, Marian Ropes Award από το Arthritis Foundation, MERIT award από το National Institutes of Health, κά.