Γιόγκα και κατάθλιψη

Όταν ο νους είναι ανήσυχος λόγω της κατάθλιψης, γίνεται πιο δύσκολο να συγκεντρώσει την ενέργεια που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει και την πιο απλή εργασία. Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές θεραπείες για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη, αφού τα φάρμακα σπανίως αποτελούν μόνιμη λύση – και μερικές φορές επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Η γιόγκα αποτελεί μια απλή λύση στην αφύπνιση της ζωτικότητας που χάθηκε από την κατάθλιψη. Πως; Ενεργοποιώντας μας από μέσα προς τα έξω.

Σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν αυτό που οι αφοσιωμένοι γιόγκι γνώριζαν εδώ και καιρό: η γιόγκα βελτιώνει την κατάσταση του νου και του σώματος. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο έδειξε ότι οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν χαλαρωτικές θεραπείες σε συνδυασμό με διαλογισμό είχαν λιγότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν από αυτούς που λάμβαναν μόνο φάρμακα. Αρκετές μελέτες από το National Institute of Mental Health and Neuroscience στην Ινδία έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με κατάθλιψη, οι οποίοι εξασκούσαν συχνά βαθιές αναπνευστικές ασκήσεις. Τέλος, μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στο The Journal of Alternative and Complementary Medicine καταλήγει ότι η Iyengar γιόγκα και οι ελεγχόμενες αναπνοές μειώνουν σημαντικά τα καταθλιπτικά συμπτώματα όσων συμμετεχόντων έκαναν μαθήματα δυο φορές την εβδομάδα και εξασκούνταν στο σπίτι επί 12 εβδομάδες.

Οι βαθιές αναπνευστικές τεχνικές αποτελούν βασική αρχή της γιόγκα. Μαθαίνοντας κανείς να αναπνέει αργά και βαθιά αυξάνει την ποσότητα του οξυγόνου που λαμβάνουν οι μύες και τα εσωτερικά του όργανα. Οι μεγάλες εκπνοές επιφέρουν αποτοξίνωση στο σώμα και η συγκέντρωση στο τρόπο της αναπνοής βοηθάει το νου να παραμείνει συγκεντρωμένος, μια αρετή που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Εκτός από την αναπνοή, η γιόγκα χρησιμοποιεί και θέσεις του σώματος που ευνοούν την καλή κυκλοφορία του αίματος. Αυτό βελτιώνει την υγεία του σώματος από πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένης και της καλύτερης λειτουργίας του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος. Μέσω της αναζωογόνησης του σώματος αρχίζει να ανακουφίζεται η ζημιά που έχει προκαλέσει η κατάθλιψη. Όταν το σώμα αρχίζει να θεραπεύεται, τα πνευματικά εμπόδια ξεπερνιόνται πιο εύκολα.

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της γιόγκα είναι το πόσο γρήγορα φαίνονται τα αποτελέσματα. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία των ασθενών να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες. Ακόμα και μερικά λεπτά γιόγκα την ημέρα μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα, «ανάβοντας» το κίνητρο να εφαρμόσουμε μια καθημερινή πρακτική. Καθώς βελτιώνεται η πνευματική καθαρότητα και η σωματική ενέργεια, γίνεται πιο εύκολο να παρακολουθήσει κανείς μεγαλύτερα σε διάρκεια μαθήματα γιόγκα.

Η κατάθλιψη δημιουργεί ένα δαιδαλώδη κατήφορο που μπορεί να φαίνεται ανίκητος. Η γιόγκα μας παρέχει με έναν τρόπο να δυναμώσουμε το σώμα και το μυαλό μας. Θα λέγαμε ότι ανάβει ένα φως στο τούνελ.

