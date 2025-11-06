Απάτη με σπίτι που εμφανίστηκε σε αιτήσεις 20 διαφορετικών αιτούντων και δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, που στοχεύει να επαναφέρει κενές κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση, βρίσκεται αντιμέτωπο με απόπειρες απάτης, τις οποίες το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η ΗΔΙΚΑ επιχειρούν να φιλτράρουν με διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τις 24.10 είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα e-mails και ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, καθώς και προσπάθειες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για ενοικίαση. Εντοπίστηκαν επίσης εκτεταμένες δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου, όπου οι έλεγχοι ιδιοκτησίας και καταλληλότητας είναι πιο απαιτητικοί.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε στον Έβρο, όπου συσσωρεύτηκαν αιτήσεις για κτίσματα που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, μπλοκάρει τέτοιες περιπτώσεις πριν την εκταμίευση και εισηγείται απορρίψεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων.

Από τους 600 ενδιαφερόμενους, υποβλήθηκαν 105 αιτήσεις μόνο 2 προεγκρίθηκαν και εκτιμάται πως έως το 90% αυτών θα απορριφθούν.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι διασταυρώσεις με το Ε9 θα ενταθούν και ότι οι αιτήσεις με ανακριβή στοιχεία θα απορρίπτονται αυτομάτως. Στόχος είναι να κατευθυνθούν οι πόροι σε πραγματικούς ιδιοκτήτες που θα αναβαθμίσουν και θα διαθέσουν κατοικίες στην αγορά, αυξάνοντας αποτελεσματικά την προσφορά.