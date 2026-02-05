Ο Όμιλος AKTOR, μέσω των θυγατρικών του «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ», υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για τη συμμετοχή του με ποσοστό 36% στο σχήμα «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ», το οποίο έως σήμερα έχει μοναδικό μέτοχο την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Το σχήμα αυτό έχει αναλάβει ως παραχωρησιούχος την υλοποίηση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒOAK) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενός από τα μεγαλύτερα και πλέον σύνθετα έργα υποδομής στην Ελλάδα. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης 35 ετών, με ενεργοποιημένο δικαίωμα προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος και συνολικό προϋπολογισμό περίπου €2 δισ.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο θυγατρικές αποκτούν 36% της εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, ενώ η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. συμμετέχει με 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία που θα εκτελέσει τη μελέτη και κατασκευή, μαζί με τις ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σχολίασε: «Η ένταξη του 36% του ΒΟΑΚ στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών μας, μαζί με την πρόσφατη απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μας επανατοποθετεί εκεί που μας αρμόζει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε επιτύχει ακόμη έναν στόχο, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στις δεσμεύσεις μας. Η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε!»

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μήκους περίπου 187 χλμ., αποτελεί τον κορμό του ΒΟΑΚ και το πλέον τεχνικά απαιτητικό τμήμα. Περιλαμβάνει αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα χάραξη, παρακάμψεις των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, δεκάδες σύγχρονους ανισόπεδους κόμβους, σήραγγες μεγάλου μήκους, γέφυρες, cut & cover και άνω-κάτω διαβάσεις, καθώς και Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας Σηράγγων, Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης και Σταθμούς Εξυπηρέτησης Επιβατών. Το έργο στοχεύει στη δραστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση των χρόνων μετακίνησης και στη συνολική αναβάθμιση των μεταφορών στην Κρήτη, ενισχύοντας παράλληλα τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και το εμπόριο, ενώ εντάσσει το νησί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Ο ΒΟΑΚ έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας και τα υπό κατασκευή τμήματα Χερσόνησος–Νεάπολη και Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο υπό κατασκευή στην Ευρώπη. Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει ενεργά και σε αυτά τα έργα, με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το τμήμα Χερσόνησος–Νεάπολη, προϋπολογισμού €330 εκατ., και στην πλήρη ανάληψη του τμήματος Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού €169 εκατ., το οποίο προχωρά με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό.

Η παρουσία του Ομίλου στην Κρήτη είναι πολυδιάστατη και διαχρονική, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο & Ρέθυμνο, €255 εκατ., 30 χρόνια), σημαντικά υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη, έργα ενίσχυσης των ταμιευτήρων Αποσελέμη και Μπραμιανών, αντιπλημμυρικά έργα Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο οροπεδίου Λασιθίου.

Μέσω της συμμετοχής σε μεγάλα και σύνθετα έργα υποδομής, ο Όμιλος AKTOR συμβάλλει ενεργά στον μετασχηματισμό των κρίσιμων υποδομών της χώρας, ενισχύοντας τη θέση του στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια και δημιουργώντας αξία για εργαζόμενους, μετόχους, την κοινωνία και την οικονομία.