Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα για 57 λεπτά, ωστόσο ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ αποφάσισε να αφήσει χωρίς λόγο τους πρωταθλητές Ελλάδας με 10 παίκτες, με τους ποιοτικούς Καταλανούς να εκμεταλλεύονται την αριθμητική υπεροχή και να συντρίβουν τους Πειραιώτες με 6-1 στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Σαντιάγο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κασάδο της Μπαρτσελόνα, με τον διαιτητή να δίνει ένα σφύριγμα που εξοργίζει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού βρήκε πάνω στον βηματισμό τον Κασάδο στο πρόσωπο, χωρίς να τον βλέπει και ο ρέφερι έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα, σε μία αδικαιολόγητη απόφαση.

Το ριπλέι δεν δικαίωσε τον διαιτητή, καθώς φαίνεται ο Έσε να μην βρίσκει τον Κασαδό, ο οποίος έκανε θέατρο για να κερδίσει την αποβολή του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Από τη στιγμή που μιλάμε για κίτρινη κάρτα, δεν θα μπορούσε να επέμβει το VAR. Λίγο πριν βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Αργεντινός είπε στον διαιτητή “you f@cked the game”