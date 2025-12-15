Εγκληματική οργάνωση και όχι κόμμα, χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή η εισαγγελέας κατά την αγόρευσή της στη δίκη αναφερόμενη αναλυτικά σε επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει μέλη της από τη δεκαετία του ΄90 και μετά.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας της έδρας κα. Κυριακή Στεφανάτου η οποία συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την αγόρευσή της, ανέφερε ότι η Χρυσή Αυγή, κατ’ επίφαση ήταν κόμμα προκειμένου να αποκτήσει νομιμότητα και να μην αμφισβητηθεί.

«Κατέβηκε στις εκλογές και αυτό ήταν βιτρίνα. Η δράση της ήταν εγκληματική καθ΄ όλη τη διαδρομή της», είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Μάλιστα επικαλέστηκε δηλώσεις του Νίκου Μιχαλολιάκου, αλλά και των υπόλοιπων βουλευτών, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που δείχνουν τη σταθερή ναζιστική ιδεολογία τους και τη σταθερή εθνικοσοσιαλιστική προσήλωση τους.

Είπε επίσης ότι όλες οι ενέργειες της οργάνωσης ήταν υπό τη διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση και υπήρχε ιεραρχία για κάθε ενέργεια.