Το β’ μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN εστιάζει στην επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025, στη δυσπιστία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ακρίβεια, αλλά και στην αξιολόγηση της κυβέρνησης και στην ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Τα βασικά ζητήματα για τους πολίτες



Σε ερώτηση για το πιο σημαντικό πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, οι πολίτες δίνουν έμφαση στην καθημερινότητά τους και την οικονομική τους κατάσταση:

Το 60,2% θεωρεί πρώτο ζήτημα τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο.



Το 35,1% αξιολογεί ως σημαντικό θέμα την οικονομία της χώρας γενικότερα.



Η έρευνα αναδεικνύει ότι η οικονομική σταθερότητα και η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις πολιτικές επιλογές των πολιτών.

Αναποφάσιστοι και νέα κόμματα πρώην πρωθυπουργών

Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης την πιθανή απήχηση νέων κομμάτων που θα δημιουργούνταν από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των αναποφάσιστων, που ανέρχονται σε 15,7% του δείγματος. Ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 20,2% των αναποφάσιστων. Ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 8,3% των αναποφάσιστων. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν σημαντική διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των αναποφάσιστων απέναντι σε δύο πρώην ηγέτες της πολιτικής σκηνής, με μεγαλύτερη έλξη προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου και αναγωγή

Στο πρώτο μέρος της έρευνας, η πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής: ΝΔ: 21,8% ΠΑΣΟΚ: 10,6% Ελληνική Λύση: 9,3% Πλεύση Ελευθερίας: 8,6% ΚΚΕ: 6,3% ΣΥΡΙΖΑ: 4% Φωνή Λογικής: 3,2% ΜέΡΑ25: 2,9% Νίκη: 2,4% Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4% Άλλο Κόμμα: 4,5% Νέα Αριστερά: 1,6% Σύνολο αδιευκρίνιστης ψήφου: 22,4%

Όταν η πρόθεση ψήφου αναχθεί σε ποσοστά επί των εκτιμώμενων εγκύρων, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ: 28,1% ΠΑΣΟΚ: 13,7% Ελληνική Λύση: 12% Πλεύση Ελευθερίας: 11,1% ΚΚΕ: 8,1% ΣΥΡΙΖΑ: 5,2% Φωνή Λογικής: 4,1% ΜέΡΑ25: 3,7% Νίκη: 3,1% Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1% Νέα Αριστερά: 2,1%

Συσπείρωση των κομμάτων

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ βρίσκεται στο 68,2%, ενώ η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 75,6%, καταδεικνύοντας μια σταθερότητα στις κομματικές βάσεις..

Για την απόδοση δικαιοσύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αναποφάσιστους