Η ελληνική αποσταγματοποιία δεν είναι απλώς μια τέχνη, αλλά μια ζωντανή κληρονομιά που διατρέχει αιώνες. Η σχέση του Έλληνα με το απόσταγμα είναι βαθιά, σχεδόν ενστικτώδης. Είναι η γεύση που σφραγίζει τη συντροφικότητα του τραπεζιού, το άρωμα που συνοδεύει τις πιο αυθεντικές στιγμές, η παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Όμως, πέρα από τη νοσταλγία και τη συνήθεια, υπάρχει σήμερα μια νέα πραγματικότητα, μια αναγέννηση της ελληνικής αποσταγματοποιίας που αξίζει να γίνει γνωστή.

Οι Έλληνες αποσταγματοποιοί έχουν διανύσει έναν μακρύ δρόμο: από τα πρώτα αποστακτήρια της υπαίθρου μέχρι τις σύγχρονες ποτοποιίες που επενδύουν στην ποιότητα, στην έρευνα και στην καινοτομία, το ελληνικό απόσταγμα έχει βρει έναν νέο προσανατολισμό. Το αποτέλεσμα είναι εμφιαλωμένα προϊόντα με ταυτότητα, χαρακτήρα και ιστορία, αποστάγματα ικανά να σταθούν επάξια δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Advertisement

Advertisement

Ποιος θα φανταζόταν ότι το τσίπουρο, αυτό το παραδοσιακό ποτό της ελληνικής υπαίθρου, θα αποκτούσε παλαιωμένες εκδοχές που στέκονται μέχρι και στο ίδιο επίπεδο με τα malt whisky; Ότι το ούζο θα αναδεικνυόταν σε απόσταγμα γεμάτο χαρακτήρα, πέρα από τον καθιερωμένο ρόλο του στο να συνοδεύει τους μεζέδες; Ότι ελληνικά gin θα διεκδικούσαν τη θέση τους στη διεθνή σκηνή ως αυθύπαρκτα προϊόντα αξίας;

Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα ξεδιπλώνεται στην έκθεση «Ελληνικό Απόσταγμα», τη μοναδική γευστική δοκιμή στην Ελλάδα , αφιερωμένη αποκλειστικά στα ελληνικά αποστάγματα. Καμία εισαγόμενη ετικέτα, κανένας συμβιβασμός, μόνο ελληνικές ποτοποιίες, μόνο ελληνική παραγωγή. Στις 18 Ιανουαρίου 2026, ο Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται για ακόμη μια χρονιά τους φίλους του ελληνικού αποστάγματος, σε μια εκδήλωση που έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Μια έκθεση για όσους εκτιμούν τις δυνατές γεύσεις & τις αυθεντικές εμπειρίες

Το «Ελληνικό Απόσταγμα» δεν είναι απλώς μια γευστική δοκιμή. Είναι μια εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα ελληνικά αποστάγματα.

Ένας από τους πιο επίμονους μύθους που ακολουθούσαν για χρόνια το τσίπουρο και την τσικουδιά ήταν ότι το χύμα μπορεί να είναι ισάξιο ή και ανώτερο του εμφιαλωμένου. Στο «Ελληνικό Απόσταγμα», αυτός ο μύθος καταρρίπτεται πανηγυρικά. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει συγκριτικά δεκάδες ετικέτες και σε αυτή ακριβώς τη σύγκριση η διαπίστωση είναι αδιαμφισβήτητη: το καλύτερο χύμα τσίπουρο είναι κατώτερο από το χειρότερο εμφιαλωμένο.

Advertisement

Γιατί το εμφιαλωμένο απόσταγμα σημαίνει έλεγχο ποιότητας, συνέπεια και ταυτότητα. Σημαίνει ότι πίσω από κάθε μπουκάλι υπάρχει ένας παραγωγός που εγγυάται με το όνομά του την ποιότητα του προϊόντος του. Και αυτή η διαφορά γίνεται αισθητή από την πρώτη γουλιά.

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ!

Τι θα δοκιμάσετε στο event γευσιγνωσίας

Advertisement

Η έκθεση φέρνει μαζί το πλήρες φάσμα της ελληνικής αποσταγματοποιίας, μια συλλογή που αποκαλύπτει το βάθος και την ποικιλομορφία ενός κλάδου σε πλήρη άνθηση.

Τσίπουρα και τσικουδιές από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα δώσουν το παρών, αποδεικνύοντας πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το ένα από το άλλο. Από τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και από την Κρήτη μέχρι τα νησιά, κάθε περιοχή αφήνει τη δική της σφραγίδα στο απόσταγμά της, στο άρωμα, στην υφή, στην επίγευση.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα παλαιωμένα αποστάγματα, η νέα αιχμή του δόρατος για τον ελληνικό κλάδο. Τσίπουρα που έχουν περάσει μήνες ή και χρόνια σε δρύινα βαρέλια, αποκτώντας χρυσαφένιες αποχρώσεις, ζεστά αρώματα ξύλου και μπαχαρικών, και μια βαθιά, στρογγυλή γεύση που τα τοποθετεί σε ανάλογο επίπεδο με τα malt whisky. Αυτά τα προϊόντα λειτουργούν πλέον εμβληματικά για ολόκληρο τον κλάδο και στο «Ελληνικό Απόσταγμα» θα έχετε την ευκαιρία να τα ανακαλύψετε.

Advertisement

Τα ούζα της έκθεσης αναδεικνύουν μια διαφορετική πλευρά αυτού του παραδοσιακού ποτού, όχι απλώς ως συνοδό μεζέδων, αλλά ως απόσταγμα επιπέδου, με χαρακτήρα και πολυπλοκότητα που αξίζει να γίνει αντικείμενο γευσιγνωσίας.

Παράλληλα, θα ανακαλύψετε αποστάγματα σταφυλής και μπράντι που αιχμαλωτίζουν τη ζωντάνια του ελληνικού αμπελώνα, ηδύποτα και λικέρ με πρωτοποριακές συνταγές που αξιοποιούν παραδοσιακές ελληνικές πρώτες ύλες, καθώς και ελληνικά gin, μια κατηγορία που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, με προϊόντα που διεκδικούν τη θέση τους όχι ως οικονομικοί αντικαταστάτες των εισαγόμενων, αλλά ως αυθύπαρκτα αποστάγματα αξίας με έντονη ελληνική ταυτότητα.

Κάθε γουλιά είναι μια μικρή αποκάλυψη. Κάθε δοκιμή, ένα βήμα βαθύτερα στον κόσμο της ελληνικής αποσταγματοποιίας. Περισσότερα εδώ!

Advertisement

Οι άνθρωποι πίσω από το ποτό

Advertisement

Στην έκθεση, οι ίδιοι οι παραγωγοί θα είναι παρόντες για να παρουσιάσουν τα αποστάγματά τους, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Σύντομες παρουσιάσεις νέων προϊόντων θα δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσετε από πρώτο χέρι τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.

Γιατί το απόσταγμα είναι χρόνια δουλειάς, αποφάσεων, πειραματισμών. Είναι η προσωπική σφραγίδα ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνουν.

Masterclasses & παράλληλες δράσεις

Advertisement

Η έκθεση πλαισιώνεται από masterclasses που εμβαθύνουν στον κόσμο της γευσιγνωσίας και της αποσταγματοποιίας, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και προσφέροντας στους επισκέπτες ενημέρωση που θα κρατήσουν πολύ μετά την τελευταία δοκιμή, καθώς φέτος εστιάζονται σε νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν οι ίδιοι οι παραγωγοί τους.

More Info

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Τοποθεσία: Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ώρες λειτουργίας:

12:00 – 15:30

16:00 – 19:30

Εισιτήρια:

Προπώληση: 15€ (Φοιτητικό: 12€)

Επιτόπου αγορά: 18€ (Φοιτητικό: 15€)

Στην τιμή περιλαμβάνεται: Αναμνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας αποσταγμάτων και έντυπος κατάλογος με τα αποστάγματα της έκθεσης.

Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος. Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ!