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Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη χώρα με επίκεντρο το Μηλάκι Εύβοιας το μεσημέρι της Κυριακής (19/7).

Συνδράμουν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π και υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Μάλιστα, από τις Αρχές εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Αλιβερίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά είναι διαχειρίσιμη.

Φωτογραφία από evima.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του Ριζόκαστρου κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Στο Μηλάκι βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στρουμπούλης.