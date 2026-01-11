Περιπέτεια υγείας πέρασε ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης, ο οποίος ήταν άρρωστος το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ημέρα που τον παρέλαβε από τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς είχε πυρετό που έφτανε τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα να περάσουν τη μέρα τους στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε τελικά ότι είχε ωτίτιδα.

Η influencer περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν μέσα από stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι ο 3χρονος έχει πλέον ξεκινήσει αντιβίωση. Παράλληλα, αποκάλυψε πως το πάρτι που του είχε ετοιμάσει για τα γενέθλιά του, τα οποία ήταν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, αναγκάστηκε να αναβληθεί.

Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε να λέει: «Έχω να σου ανεβάσω ένα 24ωρο στόρι. Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Βασικά απορώ γιατί πέταξε, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί γίνεται 3 και στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια. Οπότε θα έκανα ένα πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα ήταν με πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Εννοείται τα ακύρωσα όλα, δεν το συζητώ αυτό».

Στο τέλος η Influencer ανέφερε: «Του είχα πει ότι θα έχουμε γενέθλια και πάρτι και του είπα “Παρούλη μου μέχρι να γίνεις καλά θα πρέπει να μην κάνουμε το πάρτι που σου υποσχέθηκα”. Πάτησε κάτι κλάματα εννοείται. Να δω πώς θα είναι τις επόμενες 2-3 μέρες που θα δράσει και η αντιβίωση και να είμαστε καλά, θα το κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Συμβαίνουν αυτά. Προέχει η υγεία του μωρού».