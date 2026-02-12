Η χρήση κινητού τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και βιντεοπαιχνιδιών, στα όρια του εθισμού, από έφηβους 11-12 ετών φαίνεται ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, διαταραχών ύπνου και αυτοκτονικών συμπεριφορών έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο «American Journal of Preventive Medicine» του ομίλου Elsevier, αποκαλύπτει ότι η συσχέτιση μεταξύ της προβληματικής χρήσης οθονών και της ψυχικής υγείας είναι ισχυρότερη από ό,τι είχε καταγραφεί στο παρελθόν.

Η χρήση οθονών αυξάνεται ραγδαία στην πρώιμη εφηβεία, μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία συχνά αρχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές ύπνου και χρήση ουσιών. Εκτιμάται ότι το 49,5% των εφήβων στις ΗΠΑ έχει βιώσει κάποια μορφή ψυχικής νόσου.

Πηγή: iSTOCK

Η νέα μελέτη εξετάζει πρότυπα προβληματικής, εθιστικού τύπου χρήσης οθονών στην πρώιμη εφηβεία, οπότε τα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν τον χρόνο που περνούν μπροστά σε αυτές, και στο κατά πόσο αυτά συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αργότερα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 8.000 συμμετέχοντες στη μελέτη Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), τη μεγαλύτερη μακροχρόνια έρευνα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την υγεία των παιδιών στις ΗΠΑ, παρακολουθώντας τους νέους από την ηλικία των 11-12 ετών έως έναν χρόνο αργότερα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η προβληματική χρήση κινητού τηλεφώνου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέθηκε προοπτικά με υψηλότερες βαθμολογίες σε συμπτώματα κατάθλιψης, διαταραχής προσοχής/υπερκινητικότητας, εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής, καθώς και με αυτοκτονικές συμπεριφορές, διαταραχές ύπνου και έναρξη χρήσης ουσιών.

Πηγή: iSTOCK

Η προβληματική χρήση βιντεοπαιχνιδιών συσχετίστηκε με υψηλότερες βαθμολογίες κατάθλιψης, διαταραχής προσοχής/υπερκινητικότητας και εναντιωματικής προκλητικής συμπεριφοράς, καθώς και με αυτοκτονικές συμπεριφορές και διαταραχές ύπνου.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για παρεμβάσεις ειδικά προσαρμοσμένες στην πρώιμη εφηβεία, καθώς πρόκειται για κρίσιμη περίοδο κατά την οποία συχνά εκδηλώνονται για πρώτη φορά ψυχολογικές ευαλωτότητες.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Τζέισον Ναγκάτα, από το Τμήμα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εξηγεί ότι «δεν είναι όλος ο χρόνος μπροστά σε οθόνες επιβλαβής. Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν η χρήση γίνεται εθιστική ή προβληματική, όταν τα παιδιά δεν μπορούν να σταματήσουν, νιώθουν άγχος αν δεν τις χρησιμοποιούν ή όταν αρχίζει να διαταράσσεται ο ύπνος, η διάθεση ή η καθημερινότητά τους».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)