Θύμα διάρρηξης από δύο ένοπλους κουκουλοφόρους στο σπίτι της στην Γλυφάδα έπεσε η Μαρίνα Σταυράκη, την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Οι δύο δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη και απείλησαν την εκπαιδευτικό με μαχαίρι.

Η Μαρίνα Σταυράκη ενημέρωσε την αστυνομία και πλέον περιμένει να μάθει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» έδειξε βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο με τους δύο ληστές. «Θα το δώσουμε εμείς στην αστυνομία αυτό το βίντεο με τους ληστές να είναι πάνω στο λευκό μηχανάκι και να φοράνε κράνη», ανεφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι ληστές, με χαρακτηριστική ψυχραιμία παρκάρουν κάτω από το σπίτι της κας Σταυράκης και φορώντας κράνη ανεβαίνουν στο σπίτι, που, όπως προκύπτει, είχαν βάλει στο στόχαστρο.

Στη συνέχεια, μετά από περίπου 40 λεπτά και αφού έχουν κάνει τη διάρρηξη, κατεβαίνουν από το σπίτι και φεύγουν από το σημείο μαζί με το σκούτερ που είχαν νωρίτερα παρκάρει εκεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται αλλά για την ώρα παραμένουν άκαρπες.