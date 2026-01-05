Η Στέφη Πετρίδη είχε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση, με έντονη δημιουργική παρουσία. Η Fratelli Petridi, η οποία ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη, ανέπτυξε ισχυρή παρουσία τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά καταστήματα, προσφέροντας ανδρικά και γυναικεία υποδήματα, καθώς και συλλογές με την υπογραφή της εταιρείας. Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών της έργων συγκαταλέγεται η σειρά παπουτσιών Parallel, την οποία υποστήριζε ενεργά ακόμη και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

Η εταιρεία πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Σταύρου Τζιούφα, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει τη Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητά της. Αργότερα, όταν η επιχείρηση αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εκείνη αποχώρησε από τον επιχειρηματικό χώρο και στράφηκε στις σπουδές που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κοσμικούς κύκλους. Σε δική της πρωτοβουλία αποδίδεται και η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στη δημιουργία της σειράς υποδημάτων «by Petridi», προσδίδοντας στην εταιρεία μια πιο εκλεπτυσμένη, σχεδιαστική ταυτότητα.