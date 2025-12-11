Επτά ελληνικές κλινικές φαίνεται ότι έλαβαν σπέρμα από τον ίδιο δότη από τη Δανία, ο οποίος αγνοούσε ότι έφερε μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου και είναι υπεύθυνος για τη γέννηση τουλάχιστον 197 παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Μια διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε την σοκαριστική υπόθεση όμως, οι αρμόδιες αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες, επικαλούμενες νομικά ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Η μετάλλαξη TP53 εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 από Έλληνα παιδο-ογκολόγο σε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία είχαν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με το επίμαχο σπέρμα, και ένα από αυτά ήδη νοσούσε από καρκίνο.

Το 2023 διαπιστώθηκε η ίδια μετάλλαξη σε ένα τέταρτο παιδί από τον ίδιο δότη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας παραδέχτηκε ότι το σπέρμα χρησιμοποιήθηκε σε πολλές χώρες και εξέφρασε τη «βαθιά συμπάθεια» της προς τις οικογένειες.

Η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας εξέδωσε οδηγίες για ενημέρωση των οικογενειών που έχουν αποκτήσει παιδί με το γενετικό υλικό του Δανού δότη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί οι Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να παραπέμπουν τις οικογένειες σε γενετιστή, για συμβουλευτική αλλά και για γονιδιακό έλεγχο των παιδιών, ώστε να εντοπιστεί αν αυτά φέρουν την «επίμαχη» γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Εχουν πεθάνει παιδιά

Ενας Δανός δότης σπέρματος, ο οποίος εν αγνοία του έφερε μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου, έχει γίνει πατέρας τουλάχιστον 197 παιδιών σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα.

Μερικά από τα παιδιά αυτά έχουν ήδη πεθάνει, μεταδίδει το BBC, και μόνο μια μειονότητα που κληρονομεί τη μετάλλαξη θα γλιτώσει από τον καρκίνο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας, η οποία πούλησε το σπέρμα, παραδέχτηκε ότι το σπέρμα χρησιμοποιήθηκε για την τεκνοποίηση πάρα πολλών μωρών σε ορισμένες χώρες.

Η έρευνα διεξήχθη από 14 δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του BBC, στο πλαίσιο του Δικτύου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης.

Το σπέρμα προερχόταν από έναν ανώνυμο άνδρα που πληρωνόταν για να δωρίσει σπέρμα ως φοιτητής, ξεκινώντας από το 2005. Το σπέρμα του χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από γυναίκες για περίπου 17 χρόνια.

Τι είναι το σύνδρομο Li Fraumeni

Ο ίδιος ήταν υγιής και πέρασε τους ελέγχους ελέγχου δότη. Ωστόσο, το DNA σε ορισμένα από τα κύτταρά του μεταλλάχθηκε πριν γεννηθεί και προκάλεσε βλάβη στο γονίδιο TP53, το οποίο έχει τον κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη της μετατροπής των κυττάρων του σώματος σε καρκινικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του σώματος του δότη δεν περιέχει την επικίνδυνη μορφή του TP53, αλλά έως και 20% του σπέρματός του περιέχει. Και όποια παιδιά προκύψουν από το εν λόγω σπέρμα θα έχουν τη μετάλλαξη σε κάθε κύτταρο του σώματός τους.

Αυτό είναι γνωστό ως σύνδρομο Li Fraumeni και συνοδεύεται από πιθανότητα έως και 90% εμφάνισης καρκίνου, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, καθώς και καρκίνου του μαστού αργότερα στη ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος δήλωσε ότι «ο ίδιος ο δότης και τα μέλη της οικογένειάς του δεν είναι άρρωστοι» και μια τέτοια μετάλλαξη «δεν ανιχνεύεται προληπτικά με γενετικό έλεγχο».

Οι γιατροί ανέφεραν ότι είχαν βρει 23 παιδιά με την ίδια μετάλλαξη από τα 67 παιδιά που ήταν γνωστά εκείνη την εποχή. Δέκα εξ αυτών είχαν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο.

Ο διαπιστωμένος αριθμός παιδιών από τον συγκεκριμένο δότη είναι επί του παρόντος 197 αλλά μπορεί να αυξηθεί, καθώς δεν έχουν ληφθεί δεδομένα από όλες τις χώρες. Είναι επίσης άγνωστο πόσα από αυτά τα παιδιά κληρονόμησαν την επικίνδυνη μετάλλαξη.

(με πληροφορίες από BBC)

