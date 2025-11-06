Μπαίνεις στο κατάστημα και αμέσως νιώθεις τη διαφορά. Δεν υπάρχει μουσική, δεν ακούγονται ανακοινώσεις, οι οθόνες έχουν σβήσει, τα φώτα είναι πιο ήπια, τα αρωματικά χώρου έχουν απενεργοποιηθεί.

Αυτό είναι το « Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα » της Κωτσόβολοςμια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια», σε συνεργασία με τη TheHappyAct.

Καθημερινά (εκτός Σαββάτου), από τις 15:00 έως τις 17:00, η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε δέκα καταστήματα της Κωτσόβολος σε όλη την Ελλάδα- από το Νέο Ηράκλειο και τη Λιβαδειά μέχρι τη Βέροια, το Ρέθυμνο και την Καλαμαριά, προσφέροντας μια ασφαλή και συμπεριληπτική εμπειρία αγορών, εστιάζοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτηση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και με προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Μέσα από τη μείωση των φωτεινών, ηχητικών και οσφρητικών ερεθισμάτων, η Κωτσόβολος δημιουργεί ένα πιο ήρεμο, φιλικό περιβάλλον για όλους.

Κατά τη διάρκεια του «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα», ο φωτισμός χαμηλώνει, οι ηλεκτρονικές συσκευές σιωπούν, η μουσική σταματά.

Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα κατάστημα την ώρα του Quiet Hour, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται μόνο για μια “CSR action”.

Είναι μια πράξη ενσυναίσθησης και σεβασμού.

Ένα παιδί μπορεί να εξερευνήσει τον χώρο με ηρεμία, ένας γονιός να αφιερώσει χρόνο χωρίς βιασύνη, ένας άνθρωπος να απολαύσει μια εμπειρία αγορών προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.



Και σε αυτή τη σιωπή, υπάρχει η επικοινωνία. Σε αυτή την ηρεμία, υπάρχει η κατανόηση.

Είναι η στιγμή που η τεχνολογία, παίρνει μια ανθρώπινη διάσταση.

Μέσα από το Quiet Hour , η Κωτσόβολος φέρνει στο προσκήνιο μια κουλτούρα σεβασμού στη διαφορετικότητα και συμπερίληψης, αποδεικνύοντας ότι η ισότητα δεν είναι αφηρημένη ιδέα, αλλά κάτι που μπορείς να δεις, να ακούσεις και να νιώσεις.

Σήμερα, 19 καταστήματα της εταιρείας έχουν ήδη αισθητηριακά χαρτογραφηθεί, προσφέροντας μέσα από το site του Κωτσόβολου αναλυτικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επίσκεψης.

Μια πρακτική που κάνει τη διαφορά για όσους από εμάς χρειάζεται να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούμε.



Και για τον Κωτσόβολο, η προτεραιότητα είναι η συμπερίληψη, η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και αυτό αποτελεί μια διαρκής δέσμευση.

Μέσα από το πρόγραμμα «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια», η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία, όταν σχεδιάζεται με ενσυναίσθηση, μπορεί να γίνει εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.

