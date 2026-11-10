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Πέντε μήνες μετά τις πρώτες καταγγελίες των κατοίκων, άρχισε η τεχνική διερεύνηση των ζημιών που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της Κυψέλης, κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν επηρεαστεί τα θεμέλια των οικοδομών και να αξιολογηθεί η στατική τους κατάσταση.

Η διαδικασία ξεκίνησε από την οδό Σπετσών και αφορά τουλάχιστον 20 κτίρια, στα οποία βρίσκονται περίπου 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ertnews. Η εμφάνιση ρωγμών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, ορισμένοι από τους οποίους έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι εξακολουθούν να διαμένουν σε αυτές.

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Παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές συνεχίζονται και κάνουν λόγο για νέες ρωγμές στους τοίχους. Σε ορισμένα διαμερίσματα, μάλιστα, έχουν παρατηρηθεί παραμορφώσεις στις κάσες θυρών και παραθύρων.

Για τη διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιούνται εκσκαφές γύρω από επιλεγμένες κολώνες, ώστε οι μηχανικοί και οι τεχνικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας να αποκτήσουν πρόσβαση στα σημεία που πρέπει να εξεταστούν.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως σκάνερ και συσκευές υπερήχων, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την κατάσταση των θεμελίων και το μέγεθος των πιθανών βλαβών. Με βάση τα ευρήματα θα αποφασιστεί εάν χρειάζονται εργασίες ενίσχυσης ή αποκατάστασης των κτιρίων.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς πρέπει να ελεγχθούν όλες οι οικοδομές που έχουν αναφέρει προβλήματα.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι ζητούν να λάβουν τις τεχνικές εκθέσεις που αφορούν τις ζημιές στα ακίνητά τους και να εκπονηθούν στατικές μελέτες, σύμφωνα και με τις σχετικές επισημάνσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, ζητούν την αναστολή των εργασιών του Μετρό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η αποκατάσταση των φθορών, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των κατοικιών τους.