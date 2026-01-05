Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς ο αναπάντεχος θάνατος της συμβολαιογράφου Αθανασίας Καρακούση κατά τη διάρκεια των διακοπών με τον σύζυγό της στον Παναμά για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eKefalonia.gr, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από το νησί για ολιγοήμερο ταξίδι κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την παραμονή τους εκεί, η άτυχη γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, Λάμπρος Θεοτοκάτος -γνωστός δικηγόρος στην Κεφαλονιά- νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παρίσι.

Ο άνδρας παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

(με πληροφορίες από ekefalonia)