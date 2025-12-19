Σοφία Λίναρη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

*

….Έχεις στολιστεί, είσαι πανέμορφη, λάμπεις.

Βρίσκεσαι σε ένα μαγικό πάρτι, όλοι γελούν, τα φώτα χορεύουν γύρω σου.

Κι όμως… όταν γυρνάς σπίτι, ξαπλώνεις στο μαξιλάρι σου και τα μάτια γεμίζουν δάκρυα…

Μια σιωπή, ένα κενό, μια αίσθηση πως κάτι λείπει κι ας φαίνονται όλα τέλεια.

Κανείς δεν το βλέπει εκείνη τη στιγμή, αλλά εσύ το νιώθεις:

η χαρά δεν είναι ο κόσμος γύρω σου…είναι ο κόσμος μέσα σου.

Κι όταν αυτός ο κόσμος κουράζεται, καμία λάμψη δεν φτάνει μέχρι μέσα…

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Γιατί οι άνθρωποι μπορούμε να σταθούμε αξιοπρεπείς, ευγενικοί, λαμπεροί ακόμα κι όταν μέσα μας χάνουμε την ισορροπία.

Δεν είναι αδυναμία.

Είναι τρόπος επιβίωσης.

Όταν ζούμε καιρό με κούραση, πίεση, ρόλους, αγωνίες, ο εσωτερικός μας χώρος στενεύει. Και τότε η χαρά δεν εξαφανίζεται απλώς δεν βρίσκει χώρο να σταθεί.

Δεν έχει πού να ακουμπήσει…

Η χαρά δεν έρχεται από έξω ξυπνάει από μέσα

Η χαρά δεν γεννιέται επειδή φοράμε τα καλά μας, ούτε επειδή η ζωή μας μοιάζει «όπως πρέπει» στα μάτια των άλλων.

Η χαρά ξυπνάει όταν της ανοίγουμε μικρές χαραμάδες, πολύ πιο ταπεινές απ’ όσο νομίζουμε.

Όλοι νομίζουν ότι χρειαζόμαστε «μεγάλα» για να νιώσουμε καλύτερα.

Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε μικρά, αληθινά, δικά μας.

Μικρές πράξεις που ξαναφέρνουν τον παλμό

Το φως.

Λίγα λεπτά φωτός στο πρόσωπο το πρωί.

Όχι για φωτογραφία για εσένα.

Το φως μπαίνει εκεί που η σκέψη δεν μπορεί να φτάσει.

Η ήπια κίνηση.

Τρία λεπτά κίνησης, περπάτημα, τέντωμα, κάτι απλό.

Όσο κινείται το σώμα, θυμάται και η ψυχή ότι δεν έχει παραιτηθεί.

Η ανάμνηση ασφάλειας.

Κράτα στο μυαλό σου μια στιγμή που ένιωσες ότι ανήκεις.

Μια αγκαλιά, μια φωνή, ένα βλέμμα.

Αυτές οι εικόνες χτίζουν τον χώρο όπου η χαρά μπορεί να ξαναγυρίσει.

Οι μικρές συνδέσεις.

Ένα μήνυμα σε κάποιον που αγαπάς.

Ένα «σε σκέφτομαι».

Μια μικρή καλοσύνη.

Η χαρά βρίσκει δρόμο μέσα από τους άλλους όχι μέσα από τους πολλούς, αλλά μέσα από τους σωστούς.

Η τρυφερότητα προς εσένα.

Μια φράση γλυκιά μέσα σου:

«Σε βλέπω. Κουράστηκες. Αλλά είμαι εδώ.»

Μόνο αυτό.

Η πιο απλή φροντίδα αλλάζει ολόκληρη την εσωτερική θερμοκρασία.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα – μέσα σε μία μέρα

Βγες για 5 λεπτά στο φως.

Κινήσου για 3 λεπτά, έστω στο σπίτι.

Πιες ένα ζεστό ρόφημα, αργά, σαν τελετουργία.

Τακτοποίησε ένα μικρό σημείο, για να νιώσει ο εγκέφαλος «τάξη».

Στείλε μια καλή κουβέντα κάπου.

Κάνε μια πράξη φροντίδας για εσένα, όσο μικρή κι αν είναι.

Αυτές οι πράξεις δεν είναι «συμβουλές ευτυχίας».

Είναι οι πρώτες σταγόνες που μαλακώνουν την ψυχή …για να μπορεί να ξαναφυτρώσει χαρά.

Και μια αλήθεια που ίσως χρειάζεται να την ακούσουμε ξανά

Η χαρά δεν μας εγκαταλείπει.

Μόνο ξεκουράζεται όταν κουραζόμαστε κι εμείς.

Και περιμένει μια μικρή πράξη φροντίδας για να ξαναβρεί δρόμο προς τα μέσα.

Μια στιγμή που θα πιστέψεις ξανά ότι αξίζεις να γίνεις καλά.

*

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη