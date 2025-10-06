Μπορεί το black metal να συναντήσει τη μόδα; Μπορεί, αν είσαι η Αν Χάθαγουεϊ: Η γοητευτική ηθοποιός εμφανίστηκε στο σόου της Balenciaga κάνοντας τη διαφορά, φορώντας ένα T-shirt με τη στάμπα της Balenciaga σε γραμματοσειρά που παραπέμπει σε black metal μπάντα. Την εμφάνισή της συμπλήρωναν ένα φαρδύ παντελόνι, γόβα-στιλέτο και δερμάτινα γάντια, συνθέτοντας ένα σύνολο πολύ διαφορετικό από αυτά που περιμένει να δει κανείς συνήθως σε ένα σόου μόδας.
Η εμφάνιση της 42χρονης ηθοποιού προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν θετικά σχόλια.
To «άστρο» της Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται ψηλά στον «ουρανό» της show business, με 9 ταινίες της να αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων το εμβληματικό «The Devil Wears Prada 2» (μία από τις γνωστότερες ταινίες της), το «The Princess Diaries 3» και η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου θα ενσαρκώσει την Πηνελόπη.