Φρόντισε τον νου σου και χάρισε στο σώμα σου περισσότερα χρόνια ποιότητας.

Τα παρακάτω 12 tips με επίκεντρο την ψυχική υγεία μπορεί να γίνουν η πυξίδα σας για μια ζωή με δύναμη, ηρεμία και αληθινή μακροζωία!

1. Καλλιέργησε “νευρική ανθεκτικότητα”.

Η νευρική ηρεμία μειώνει οξειδωτικό στρες έναν από τους πιο αθόρυβους παράγοντες γήρανσης.

2. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι φάρμακο.

Το αίσθημα σύνδεσης μειώνει κορτιζόλη και τη φλεγμονή πιο αποτελεσματικά από πολλές “δίαιτες μακροζωίας”.

Η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών όσο το κάπνισμα.

Διάλεξε ανθρώπους που σε ρυθμίζουν νευροβιολογικά.

3. Μίλα τρυφερά στον εαυτό σου.

Ο εσωτερικός διάλογος αλλάζει σε πραγματικό χρόνο τις ορμόνες του στρες.

Η γλυκύτητα προς τον εαυτό σου μειώνει ορμόνες που συνδέονται με φλεγμονή, ανοσολογική απορρύθμιση και επιτάχυνση της γήρανσης.

4. Καθημερινή μικρή χαρά = ψυχική θωράκιση.

Ένα 5λεπτο “ευγνωμοσύνη–ανάσα–φως” μειώνει στρες έως 30%.

Ο εγκέφαλος που βιώνει χαρά παράγει λιγότερες ελεύθερες ρίζες → λιγότερο οξειδωτικό στρες.

5. Απόφυγε τους ανθρώπους που ανεβάζουν κορτιζόλη.

Οι τοξικές σχέσεις αυξάνουν τη συστηματική φλεγμονή παράγοντα για καρδιαγγειακά, αυτοάνοσα και καρκινογένεση.

Η ψυχική καθαρότητα είναι κυριολεκτικά αντιγήρανση.

6. Ό,τι δεν ειπώνεται, αρρωσταίνει.

Μίλα, γράψε, έκφρασε πόνο και φόβο.

Η εξωτερίκευση δεν είναι ευαισθησία είναι βιολογική προστασία.

7. Μάθε να ισορροπείς με τον εαυτό σου γρήγορα.

Όχι να μην στρεσάρεσαι αλλά να επανέρχεσαι.

Το adaptability μειώνει τον χρόνο που μένει το σώμα σε υψηλή κορτιζόλη, προστατεύοντας από αυτοάνοσα, διαβήτη και χρόνιες φλεγμονές.

8. Ύπνος σαν πράξη αυτοφροντίδας.

Ο καλός ύπνος “ξεπλένει” νευροτοξίνες, ρυθμίζει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και καρκίνου.

Είναι η βάση της ψυχικής υγείας.

9. Κίνησε το σώμα για να ηρεμήσει η ψυχή.

20’ περπάτημα μειώνουν άμεσα συμπτώματα άγχους 30–40%.

Η άσκηση μειώνει φλεγμονή, βελτιώνει την καρδιά και ρυθμίζει ορμόνες.

Είναι η πιο υποτιμημένη ψυχοθεραπεία του σώματος.

10. Βάλε όρια χωρίς απολογία.

Τα όρια μειώνουν τον αόρατο ψυχικό φόρτο που απορρυθμίζει ανοσοποιητικό, επιβαρύνει καρδιά και αυξάνει ρίσκο για αυτοάνοσες εκρήξεις.

Τα όρια είναι αυτοσυντήρηση.

11. Να έχεις σκοπό κάτι να σε τραβάει μπροστά.

Το “νόημα ζωής” μειώνει τη θνησιμότητα και προστατεύει από κατάθλιψη και καρδιολογικά.

Ο εγκέφαλος θέλει λόγο για να ζήσει.

12. Άφηνε τις σκέψεις να περνούν …μην τις κρατάς μέσα σου.

Ο εγκέφαλος κουράζεται όταν “μασάει” τα ίδια ξανά και ξανά.

Η απελευθέρωση, η κίνηση και η αναπνοή μειώνουν φλεγμονή, προστατεύουν την καρδιά και κρατούν το νευρικό σύστημα νέο.