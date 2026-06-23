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Η έκδοση του εντάλματος ακολούθησε τη μη ανταπόκριση του πρώην Επιτρόπου σε προγενέστερη κλήση για κατάθεση σχετικά με την υπόθεση Qatargate.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί την ασυλία του και επιδιώκει την εξέταση της υπόθεσης από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο πρώην Επίτροπος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στα τέλη του 2022 λόγω της συμμετοχής του σε συμβουλευτικό όργανο ΜΚΟ που συνδέεται με τον Αντόνιο Παντσέρι.

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Στη Βουλή διαβιβάζεται σήμερα το πρωί το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν χθες (22/6) οι βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, εξέλιξη που προκάλεσε έντονο πολιτικό απόηχο, καθώς αιφνιδίασε το σύνολο του πολιτικού συστήματος.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο αιφνιδιαστικά, την ώρα που η έρευνα για το Qatargate, στο οποίο εμπλέκονται μεταξύ άλλων η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, παραμένει ουσιαστικά στάσιμη. Το γεγονός αυτό εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα εξέλιξη, η οποία προστίθεται σε μια ήδη βαρύνουσα δικαστική και πολιτική συγκυρία.

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Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και στα τέλη του 2022, στο πλαίσιο της έρευνας, λόγω της συμμετοχής του σε συμβουλευτικό όργανο ΜΚΟ που συνδέεται με τον Παντσέρι. Τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. είχε απορρίψει κάθε υπόνοια παρανομίας, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά του ήταν απολύτως σύννομη και ότι όλες οι αμοιβές του είχαν δηλωθεί κανονικά στις ελληνικές αρχές.

Τι περιλαμβάνεται στη δικογραφία

Ένα ποσό που ξεπερνά τα 70.000 ευρώ (μικτά) φέρεται να έχει λάβει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο της ΜΚΟ, στην οποία συμμετείχαν επίσης η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ είναι αυτό που φαίνεται ότι οδήγησε στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ο πρώην Επίτροπος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με αποδοχή προϊόντος εγκλήματος (δωροδοκία), ακόμη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ωστόσο, νομικοί κύκλοι στην Αθήνα εκτιμούν ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ασθενής, εφόσον δεν προκύψουν νέα στοιχεία πέραν όσων ήδη είναι γνωστά. Όπως σημειώνουν, ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει την έγκριση της Κομισιόν για τη συνεργασία του με τη ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, ενώ οι αμοιβές του έχουν δηλωθεί στο Πόθεν Έσχες και έχουν φορολογηθεί κανονικά.

Κατά τις ίδιες πηγές, θεωρείται δύσκολο να στοιχειοθετηθεί γνώση της προέλευσης των χρημάτων, ενώ εγείρονται ερωτήματα και για τη συμμετοχή άλλων υψηλόβαθμων προσώπων στο ίδιο συμβουλευτικό όργανο, τα οποία επίσης έλαβαν νόμιμες αμοιβές από τη ΜΚΟ.

Η εξέλιξη από την κλήση στην έκδοση εντάλματος

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, το βασικό ερώτημα είναι πώς η υπόθεση οδήγησε τελικά στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, διαδικασία που ενεργοποιεί πλέον την άρση της ασυλίας του και την παραπομπή του ενώπιον των δικαστικών αρχών για παροχή εξηγήσεων.

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Φαίνεται πως ο πρώην Επίτροπος είχε λάβει πριν από περίπου έναν χρόνο κλήση για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν είναι σαφές αν η κλήση αυτή επιδόθηκε στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά του, γεγονός που οδήγησε τις βελγικές αρχές στην αναβάθμιση της διαδικασίας και, με καθυστέρηση, στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με δήλωσή του, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί την ασυλία του και επιδιώκει η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη, με βάση τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας και Βελγίου.

Πολιτικές αντιδράσεις και εκλογικά σενάρια

Η αναζωπύρωση της υπόθεσης Αβραμόπουλου στρέφει το ενδιαφέρον στο περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης που αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες ώρες. Νομικές πηγές συνιστούν ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι τυχόν βαρύγδουπες διατυπώσεις ενδέχεται να μην αντέξουν σε βάθος χρόνου, όπως έχει συμβεί και σε άλλες πολύκροτες υποθέσεις.

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Στο πολιτικό επίπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί χαμηλούς τόνους, ενώ ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα μεμπτό στοιχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, με τα σενάρια να τον θέλουν να επανέρχεται είτε στην Ηλεία είτε στην Α’ Αθηνών.