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Ο υπουργός υποστήριξε πως η επιλογή του αποσκοπεί στην ασφάλειά του μετά από βίαια επεισόδια που αντιμετώπισε στο παρελθόν, τονίζοντας ότι η καταγραφή σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται νομικά.

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική για το ζήτημα της συγκατάθεσης και της νομιμότητας της καταγραφής, χαρακτηρίζοντας τη στάση του υπουργού προβληματική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης δεδομένων, κάνοντας λόγο για τεχνολογικά πρωτόγονες αντιλήψεις και υποκρισία από την πλευρά των πολιτικών του αντιπάλων.

Τέλος, ο υπουργός εκτίμησε πως η χρήση τέτοιας τεχνολογίας θα γίνει σύντομα αποδεκτή από το σύνολο των επικριτών του.

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Η τεχνολογία μπήκε δυναμικά στην πολιτική ατζέντα της Βουλής, με αφορμή το νέο… απόκτημα του Άδωνι Γεωργιάδη. Τα «έξυπνα» γυαλιά που επέλεξε να έχει στην κατοχή του ο υπουργός Υγείας δεν έμειναν απλώς ως «φυτίλι» να ανάβουν τα σχόλια στα social media, αλλά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση για τα όρια της καταγραφής και της ιδιωτικότητας.

Ο υπουργός Υγείας, κατά την παρουσίαση τροπολογίας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», στην Ολομέλεια βρέθηκε αντιμέτωπος με σκωπτικά σχόλια από την αντιπολίτευση για το νέο του απόκτημα – τα γνωστά πλέον meta γυαλιά με δυνατότητα καταγραφής – απαντώντας με αιχμές περί «τεχνολογικά πρωτόγονων» αντιλήψεων.

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«Δεν ξέρω με ποια γυαλιά μελετήσατε την τροπολογία» σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Σε υψηλότερα… ντεσιμπέλ εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζοντας προς την πλευρά του υπουργού Υγείας πως «πηγαίνει στα νησιά και τον γιουχαΐζουν, πάλι καλά που δε φοράει τα γυαλιά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης «σήκωσε το γάντι» λέγοντας πως «η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα γυαλιά μου ήταν πέραν πάσης λογικής. Είναι τεχνολογικά και πολιτισμικά πρωτόγονο το ΠΑΣΟΚ, με ξεπερνά, μου προκαλεί γέλιο. Τώρα, να μιλάει η Πλεύση Ελευθερίας για το ενδεχόμενο κάποιος να καταγράφει, με την πρόεδρό της να καταγράφει όποιον περπατάει και λαλάει, ε και η υποκρισία έχει κάποια όρια». Ο υπουργός Υγείας προχώρησε, μάλιστα, και στην εκτίμηση πως σε σε έναν χρόνο οι σημερινοί επικριτές του θα κάνουν χρήση και οι ίδιοι της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε πως αποφάσισε ο ίδιος να αποκτήσει τα συγκεκριμένα γυαλιά μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. «Τότε, όταν βιαιπράγησαν εναντίον μου, όλοι μου ζητούσαν το βίντεο της γροθιάς. Από εδώ και μπρος, θα φοράω τα γυαλιά μου, και όποιος θέλει ας με βρίσει, ας με φτύσει. Θα καταγράφεται» είπε, χαρακτηριστικά, ο υπουργός Υγείας.

Ο Δημήτρης Μάντζος επανήλθε στο ζήτημα που άνοιξε στην Ολομέλεια, μεταφέροντας τη συζήτηση στο νομικό πεδίο και δίνοντας έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας. «Εγώ μια χιουμοριστική αναφορά έκανα. Δεν είναι θέμα αισθητικό, ούτε θέμα τεχνοφοβίας, αλλά νομικό. Υπάρχει η ιερή έννοια της συγκατάθεσης, αλλά εσείς ούτε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα δεν σέβεστε, αλλιώς θα είχατε προσφύγει για τις υποκλοπές», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι κάθε καταγραφή προϋποθέτει τη συναίνεση του καταγραφόμενου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας εκ νέου, χαρακτήρισε τις αντιδράσεις «εκτός τόπου και χρόνου», τονίζοντας ότι η χρήση των γυαλιών έγινε σε δημόσια συνάθροιση, παρουσία δεκάδων τηλεοπτικών καμερών και άρα – όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας – δεν τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων. «Για αξιόποινες πράξεις, η καταγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια» ανέφερε.

Επιπλέον, επιτέθηκε στον Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τοποθέτησή του την Πέμπτη περί «υπουργού-κατάσκοπου» που δεν έχει σχέση με το GDPR, κάνοντας λόγο για «αξιοθρήνητη» παρέμβαση που – όπως είπε – δημοσιοποίησε για να προκαλέσει γέλιο. «Ο υποτιθέμενος, κατά φαντασίαν καθηγητής Νομικής έρχεται στη Βουλή και λέει χαζομάρες» ήταν το δηκτικό σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή.