Στην Ελλάδα βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Sweetsick», η οποία αναμένεται να γυριστεί εξ ολοκλήρου στη Μεσσηνία. Οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Παρά τη διεθνή της φήμη, η Μπλάνσετ εμφανίστηκε απλή και ανεπιτήδευτη, επιλέγοντας μαύρη φόρμα, δερμάτινο τζάκετ και αθλητικά παπούτσια, δείχνοντας διάθεση να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η σταρ του Χόλιγουντ θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στην περιοχή της Καρδαμύλης, όπου θα πραγματοποιηθούν οι κύριες λήψεις της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, με σκηνές που θα εκτυλιχθούν στην Καρδαμύλη, την Τραχήλα, το Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας. Για τις ανάγκες της παραγωγής, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των λήψεων.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της ελληνικής εταιρείας Heretic, γνωστής για τη συμμετοχή της σε διεθνείς κινηματογραφικές επιτυχίες, ενώ το σενάριο υπογράφει η Alice Birch, δημιουργός του βραβευμένου “Normal People”. Το φινάλε της ταινίας, όπως αναφέρεται, θα διαδραματιστεί στη Μάνη και θα περιλαμβάνει μια σκηνή «κάθαρσης και επιστροφής στις ρίζες», αναδεικνύοντας την αυθεντική ομορφιά της μεσσηνιακής γης.

Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο οπτικό αποτέλεσμα. Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την προετοιμασία των χώρων. Στον παραλιακό δρόμο της Καρδαμύλης και στην Παλιά Καρδαμύλη έχουν οριστεί ειδικοί χώροι στάθμευσης και αποθήκευσης εξοπλισμού, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η παρουσία της Κέιτ Μπλάνσετ στη Μεσσηνία δεν αποτελεί μόνο κινηματογραφικό γεγονός, αλλά και ευκαιρία διεθνούς προβολής για την περιοχή, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε δημοφιλή προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές υψηλού κύρους.