Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελλόριζο για τους εορτασμούς της απελευθέρωσης του νησιού και αναφέρθηκε σε έργα εκσυγχρονισμού που θα ολοκληρώσουν εκκρεμότητες δεκαετιών.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις, παραμένοντας έτοιμη να προασπίσει την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη τη σύνδεση του νησιού με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια κατά το έτος 2010.

Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιδιώκει την ειρήνη μέσω του διαλόγου, απορρίπτοντας κάθε αναθεωρητική βλέψη και στηριζόμενη στο Διεθνές Δίκαιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Καστελλόριζο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παραχώρησε ομιλία στο πλαίσιο των εορτών της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε έργα εκσυχρονισμού του νησιού, σημειώνοντας πως σύντομα θα κλείσουν «εκκρεμότητες δεκαετιών», ενώ δεν παρέλειψε να θυμηθεί την εικόνα του νησιού που ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 επέλεξε για να ανακοινώσει την είσοδο της χώρας στα μνημόνια.

Advertisement

Advertisement

«Το Καστελλόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, έστειλε και μήνυμα προς την Άγκυρα, λέγοντας ότι η Ελλάδα «δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις».

Μητσοτάκης: Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελλόριζο να είναι το σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια – σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Το Καστελλόριζο δεν είναι ένα από τα νησιά μας, αλλά στη καρδιά κάθε Ελληνα. Θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα και θα αναβαθμίσουμε το νησί, κλείνοντας εκκρεμότητες δεκαετιών» συνέχισε κάνοντας αναλυτικά αναφορά στα έργα που θα εκσυχρονίσουν το νησί.

Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και αποδείξεις από κανέναν» τόνισε σε ένα μήνυμα προς την Τουρκία ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο.Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό. Το Καστελλόριζο εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης – με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα».