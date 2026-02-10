«Θα μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων που παρέστησαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και η οποία είναι σε εξέλιξη.

«Η στήριξη προς την ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μας» συμπλήρωσε στη συνέχεια σημειώνοντας ότι «σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και ανταποκριθήκαμε».

Ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι «στόχος είναι η οριστική εκρίζωση της. Έχουμε δύο μήνες καιρό μέχρι το Πάσχα και σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλά τα κρούσματα».

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ανάγκη την πιστή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, την αυστηρότερη αστυνόμευση στις μεταφορές ζώων, την πάταξη των παράνομων εμβολιασμών ενώ ξεκαθάρισε άλλη μία φορά ότι «η συζήτηση για τους εμβολιασμούς μάλλον αποπροσανατολίζει».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου σημειώνοντας ότι στη συνάντηση παίρνει μέρος και ο κ. Μεγάλου από την τράπεζα Πειραιώς εξηγώντας στους κτηνοτρόφους ότι στη λύση του θέματος μπορεί να συμβάλει και ο τραπεζικός τομέας.

«Όραμα μας να περάσουμε σε μία νέα εποχή για την κτηνοτροφία, με ποιοτικά προϊόντα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα υπενθύμισε την τήρηση της δέσμευσης της κυβέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο του 2019, σχετικά με τον περιορισμό των παράνομων ελληνοποιήσεων και την αύξηση της τιμής του γάλακτος που ζητούσαν οι παραγωγοί.

«Η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην ελληνική κτηνοτροφία υπάρχει μέλλον», κατέληξε ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση.