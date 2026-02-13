Νέα ένταση προέκυψε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον πρώτο να δηλώνει ότι αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια προκειμένου –όπως ανέφερε– να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε χαρακτηρισμούς που θεωρεί ακραίους.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026) στον ANT1, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι «ξέφυγε», αποδίδοντας όμως την αντίδρασή του στη στάση της κ. Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια των αντιπαραθέσεών τους. Όπως σημείωσε, τον προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα παιδιά του παρακολουθούν τις δημόσιες συγκρούσεις, διερωτώμενος πώς μπορεί να εξηγήσει σε αυτά βαρείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνεχής διακοπή σε συζητήσεις δυσχεραίνει τον διάλογο και υποστήριξε πως η συγκεκριμένη εμπειρία είναι από τις πιο δύσκολες που έχει αντιμετωπίσει.

Αναφερόμενος στη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αποτέλεσε δική του πρωτοβουλία, αλλά προέκυψε έπειτα από μήνυση που –όπως είπε– κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Επιπλέον, επικαλέστηκε περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, του μετέφερε αστυνομικός στα Εξάρχεια, σχολιάζοντας την εμφάνιση της κ. Κωνσταντοπούλου και θέτοντας ζήτημα πολιτικής εικόνας.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν διαφαίνεται περιθώριο εκτόνωσης της μεταξύ τους σύγκρουσης, αφήνοντας αιχμές για αποχωρήσεις βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας και υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος είναι ενδεικτική των εντάσεων.