Εκτός ορίων «ξέφυγε» η σύγκρουση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και αυτό καθώς ο υπουργός Υγείας έσπευσε στη Βουλή για να απαντήσει προσωπικά ο ίδιος σε όσα του καταλογίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε σχέση με δηλώσεις του μετά το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα».

Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης που ο Άδωνις Γεωργιάδης, απέναντι στις συνεχείς διακοπές που του επιφύλασσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε προς την πλευρά του προεδρείου και τη δική της πως «φτάνει με αυτή την τραμπούκω» πως θα είναι αυτός που «θα την κλείσει φυλακή» αλλά και πως «δε θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία».

Advertisement

Advertisement

Αφορμή για να μετατραπεί η Ολομέλεια σε «ροντέο» μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η αναφορά περί «ελεεινού υποκειμένου» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον υπουργό Υγείας, ο οποίος προανήγγειλε, μέσω social media, πως θα απαντήσει προσωπικά ο ίδιος εντός της Βουλής.

Πηγή: EUROKINISSI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην παρέμβαση του, τόνισε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι «ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από τη Bουλή εδω και πολλά χρόνια. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της, το 40% έχει αποχωρήσει, ήταν 8 έμειναν 5, δεν αποκλείω να μείνει και μόνη της», ενώ δήλωσε πως «δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση», προαναγγέλοντας μάλιστα πως την προσεχή Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εις βάρος της και θα συμπεριλάβει και τους σημερινούς χαρακτηρισμών που του απέδωσε.

«Εγώ δεν υπερασπίστηκα ποτέ τη Βιολάντα. Εγώ σχολίασα μόνο πως είχε καλή φήμη και πως είχε πάρει διεθνή βραβεία», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Άλλα είπατε για τη Βιολάντα. Είστε κοινοβουλευτικός άνδρας εσείς που λέτε και ξελέτε; Επίσης, να μας εξηγήσετε, τι κυβέρνηση είναι αυτή βυσματωμένη με το παρακράτος; Πώς ξέρατε για τη μήνυση που σας υπέβαλα πρώτος;» του απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ τον κατηγόρησε, παράλληλα, πως υπερασπίζεται τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Πηγή: EUROKINISSI

Σε εκείνο το σημείο η σύγκρουση ξέφυγε με τον Άδωνι Γεωργιάδη κάτω από τις συνεχείς διακοπές της Ζωής Κωνσταντοπούλου να φωνάζει πως «φτάνει με αυτή την τραμπούκο. Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη. Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία. Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της. Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα. Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε όσα του είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με την μήνυση που του κατέθεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα τις προηγούμενες ημέρες σημείωσε πως δέχθηκε ένα μήνυμα αστυνομικού, στο οποίο σχολιάζονταν μέχρι και το ντύσιμό της εκείνη την ώρα.