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Με ενστάσεις, διαφωνίες και σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης ξεκίνησαν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η εκλογή του Μάκη Βορίδη στο «τιμόνι» της Επιτροπής αποτέλεσε σημείο αιχμής για την αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, απευθύνοντας μήνυμα συναίνεσης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην ανάδειξη του Μάκη Βορίδη στην προεδρία της διακομματικής επιτροπής, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης που τον στήριξαν. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του «γαλάζιου» βουλευτή και προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για στάση αντίθετη προς τη δημοκρατική λειτουργία και διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του. Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «καταγεγραμμένη παρουσία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία» του Μάκη Βορίδη, χαρακτήρισε «ύβρη» την εκλογή του, δηλώνοντας παράλληλα, πως το κόμμα της δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει τη διαδικασία. Με δήλωσή της στο Περιστύλιο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε για ακόμη μια φορά κατά του Μάκη Βορίδη, ενημερώνοντας, παράλληλα, πως αποχωρεί από τη διακομματική επιτροπή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή Βορίδη στο προεδρείο της Επιτροπής.

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Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής Παναγιώτης Δουδωνής αναγνώρισε ότι υπάρχουν ενστάσεις για το πρόσωπο του προέδρου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς το πρόσωπό σας» και επισημαίνοντας, παράλληλα, πως οι αναγκαίες συναινέσεις, κατά την άποψη του κόμματος, πρέπει να επιδιωχθούν στη δεύτερη Βουλή. «Ο πρωθυπουργός “τρολάρει” τη συνταγματική αναθεώρηση χρίζοντας εσάς πρόεδρο! Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας», σημείωσε ο Γιώργος Γαβρήλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ διαφώνησε με τις «φαστ τρακ διαδικασίες» που, όπως κατήγγειλε, ακολουθούνται.

Στίγμα συναίνεσης από Βορίδη

Ο Μάκης Βορίδης, απαντώντας στις «βολές» και τις αιχμές της αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως η στάση της αντιπολίτευσης απέναντί του είναι γνωστή, σημειώνοντας ότι δεν έχει νόημα η αναζήτηση των συγκεκριμένων ψήφων και καλώντας σε εστίαση στο έργο της επιτροπής. «Είναι μικρό σε σχέση με το μέγεθος της αποστολής που έχουμε αναλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάκης Βορίδης πρότεινε τρεις συνεδριάσεις εβδομαδιαίως, ενώ γνωστοποίησε ότι τα μέλη παραιτούνται από την ειδική αποζημίωση για τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει στίγμα συναίνεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άρθρα που θα προταθούν από την αντιπολίτευση και δεν συμπεριλαμβάνονται στη «γαλάζια» πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.