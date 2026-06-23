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Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να σχολιάσει την ποινική έρευνα των βελγικών αρχών για το Qatargate επικαλούμενος τη δικαστική διαδικασία.

Η Κομισιόν διευκρίνισε πως δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας ή παροχή νομικής συνδρομής στον πρώην Επίτροπο.

Παράλληλα, διαχώρισε την τυπική έγκριση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τους ισχυρισμούς περί παραβατικής συμπεριφοράς που ερευνώνται.

Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε ότι το 2022 δεν είχαν προκύψει ενδείξεις παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

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Με μια προσεκτικά ζυγισμένη απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στάθηκε πίσω από την άδεια που είχε χορηγήσει στον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του στο Fight Impunity, αρνήθηκε όμως να τοποθετηθεί επί της ουσίας της ποινικής έρευνας των βελγικών αρχών για το Qatargate. Η Κομισιόν επέμεινε σε μία διάκριση άλλο η έγκριση της δραστηριότητας, άλλο οι ισχυρισμοί περί παραβατικής συμπεριφοράς και απέφυγε ταυτόχρονα να επικυρώσει τον ισχυρισμό του ίδιου του Αβραμόπουλου ότι το ζήτημα «έχει κλείσει».

Ερωτηθείς κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι (Balázs Ujvári), απέφυγε να σχολιάσει την ουσία, επικαλούμενος την εν εξελίξει ποινική διαδικασία: «Έχουμε δει τα δημοσιεύματα για το θέμα, αλλά βεβαίως, δεδομένου ότι πρόκειται για εν εξελίξει ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο να κάνουμε».

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Καμία αίτηση, ούτε για ασυλία, ούτε από τον ίδιο

Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει κανένα σχετικό αίτημα, ούτε από τις αρχές ούτε από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο: «Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει κάποιο αίτημα από τον ίδιο, εξ όσων γνωρίζω, για παροχή νομικής συνδρομής στο συγκεκριμένο πλαίσιο».

Η διευκρίνιση αυτή απαντούσε σε αναφορά δημοσιογράφου ότι ο Αβραμόπουλος φέρεται να είχε απορρίψει κλήση των βελγικών αρχών να καταθέσει πριν από περισσότερους από έξι μήνες, θεωρώντας ότι η Επιτροπή όφειλε να τον εκπροσωπήσει σε μια τέτοια διαδικασία στο Βέλγιο. Ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ότι υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

Η διάκριση που έκανε η Κομισιόν

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η συμμετοχή του Αβραμόπουλου στο Fight Impunity είχε εγκριθεί επισήμως μετά τη λήξη της θητείας του. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος, κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρηση ενός Επιτρόπου, κάθε επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή έπειτα από γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας γνωμοδότηση που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχε εκδοθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2020, με την αμειβόμενη δραστηριότητα να ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2021.

«Είχαμε εγκρίνει αυτό που αποκαλούμε δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας του Επιτρόπου. (…) Συμβουλευτήκαμε, όπως συνήθως, την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας. (…) Στη βάση αυτή, το Κολέγιο εξέτασε το ζήτημα και έλαβε συλλογικά απόφαση που ενέκρινε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα», ανέφερε, για να προχωρήσει στη βασική διάκριση: «Η έγκριση της δραστηριότητας είναι ένα ζήτημα. Οι ισχυρισμοί περί παραβατικής συμπεριφοράς είναι διαφορετικό ζήτημα».

Η τοποθέτηση αυτή έχει σημασία, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το θέμα «έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Η Επιτροπή, ωστόσο, παρέπεμψε αποκλειστικά στην έγκριση της δραστηριότητας και όχι σε κάποια απόφαση που να πιστοποιεί «κλείσιμο» της υπόθεσης.

Τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα

Σε δεύτερο γύρο, ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε ευθέως αν η υπόθεση θεωρείται οριστικά κλειστή για την Επιτροπή και αν το ένταλμα σε βάρος ενός πρώην Επιτρόπου που είχε λάβει άδεια συνιστά πλήγμα στην αξιοπιστία του θεσμού. Σε κανένα από τα δύο δεν απάντησε ευθέως· αντ’ αυτού επανήλθε στο διαδικαστικό πλαίσιο.

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Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 245 της Συνθήκης, οι πρώην Επίτροποι υποχρεούνται για δύο χρόνια μετά την αποχώρησή τους να ζητούν έγκριση για τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, και ότι στην περίπτωση Αβραμόπουλου η απόφαση του Κολεγίου συνοδευόταν από συγκεκριμένους όρους: «Το Κολέγιο έλαβε απόφαση με μια σειρά επιφυλάξεων και όρων. Η απόφαση αυτή είναι δημόσια διαθέσιμη και μπορεί κανείς να δει τους όρους που όφειλε να τηρεί ο πρώην Επίτροπος κατά τη διάρκεια αυτής της διετούς περιόδου».

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ακόμη ότι η Επιτροπή είχε επανεξετάσει την υπόθεση το 2022, μετά το ξέσπασμα του Qatargate, ελέγχοντας αν είχαν παραβιαστεί οι όροι της έγκρισης και ότι η θέση της είχε ανακοινωθεί ήδη από τότε: «Αν θυμάστε, το 2022 εξετάσαμε επίσης το θέμα, ελέγχοντας ειδικά αν υπήρχαν ενδεχόμενες ενδείξεις παραβίασης των σχετικών όρων. Απευθυνθήκαμε επίσης στον ίδιο ζητώντας διευκρινίσεις. Σας είχαμε ενημερώσει τότε για τη θέση μας. Εκείνη τη στιγμή, το 2022, όταν εξετάσαμε το ζήτημα, δεν είχαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που περιλαμβάνονταν στη σχετική απόφαση του Κολεγίου».

Ο πρώην Επίτροπος αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του στην οργάνωση «απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη». Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη ζητώντας πλήρη διερεύνηση.

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