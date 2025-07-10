Ψηλόμεσα, wide-leg ή barrel: Τα παντελόνια που θα φορέσουμε περισσότερο αυτή τη σεζόν
Για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026, τα παντελόνια θα συνδυάζουν την άνεση με πιο προσεγμένες γραμμές, ενώ θα επανέλθουν γνώριμες αναλογίες τόσο στα κλασικά τζιν όσο και στα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
Η υγεία των οστών μάς αφορά και στα 30 και στα 40: Τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα
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Ερωτας: Πόσο κοντά μάς φέρνει ένα μήνυμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
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Ξαναχρησιμοποιούμε τις πλαστικές γλάστρες; Τι πρέπει να προσέχουμε για την υγεία των φυτών μας
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Πολιτισμός
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Μενδώνη: Ελλάδα και Κίνα ενισχύουν τον διάλογο Ανατολής – Δύσης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας
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«La Comédie Humaine – Η ανθρώπινη συνθήκη στον 21ο αιώνα»