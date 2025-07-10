Για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026, τα παντελόνια θα συνδυάζουν την άνεση με πιο προσεγμένες γραμμές, ενώ θα επανέλθουν γνώριμες αναλογίες τόσο στα κλασικά τζιν όσο και στα πιο ιδιαίτερα σχέδια.