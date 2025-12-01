Ανείπωτος είναι ο πόνος για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λούτσα.

Ο άτυχος νέος, που είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της κοπέλας του τη Δευτέρα, σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, από Βραυρώνα προς Ραφήνα, και όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με το τελευταίο και μοιραίο να είναι αυτό του 24χρονου, με την τρελή πορεία να σταματά στην σιδερένια περίφραξη οικίας.

Advertisement

Advertisement

«Συγνώμη, λυπάμαι», λέει η μητέρα του 29χρονου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

Σε σοκ βρίσκεται η μητέρα του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα και μιλώντας στο Mega ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χειρουργήθηκε η κοπέλα του 24χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά -Πήραν εξιτήριο η μητέρα και η αδελφή του

Όσον αφορά την κατάσταση των τριών τραυματιών, η μητέρα και η αδελφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Δεν ισχύει το ίδιο για την 21χρονη σύντροφό του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο Mega, η νεαρή έχει υποστεί κάκωση στο κρανίο, κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Μάλιστα, για το τελευταίο υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση.

Αρνητικό το πρώτο άτυπο αλκοτέστ στον 29χρονο -Είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και το 2020

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα συνελήφθη από τις Αρχές. Όπως ήταν φυσικό του έχουν πάρει ήδη δείγμα αίματος προκειμένου να διευκρινιστεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο αναμένονται και οι τοξικολογικές.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο 29χρονος είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών το 2020.

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο ο 29χρονος -Πήρε αναβολή και θα δικαστεί την Τετάρτη

Ο συλληφθείς, που τραυματίστηκε ελαφρά, οδηγήθηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα.

Advertisement

Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, απ’ όπου και πήρε αναβολή, προκειμένου να δικαστεί την Τετάρτη.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος.

Advertisement

Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβγαζαν από το πορτμπαγκάζ.

Advertisement