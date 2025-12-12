Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί το μηχανάκι της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν τη γνωστή τραγουδίστρια λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια. Μετά τη στάση, της ζητήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η πρώτη μέτρηση έδειξε ποσότητα 0,15 mg/L αλκοόλ στην αναπνοή, ενώ η δεύτερη μέτρηση που ακολούθησε κατέγραψε 0,10 mg/L. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, το επιτρεπόμενο όριο για οδηγούς δικύκλων είναι 0,10 mg/L, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή θεωρείται οριακά αλλά υπερβαίνει το όριο· ως αποτέλεσμα, θεωρείται παράβαση. Οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης της καλλιτέχνιδας για 60 ημέρες, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, το μηχανάκι που οδηγούσε η τραγουδίστρια ακινητοποιήθηκε, με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο. Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.