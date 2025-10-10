Δύο χρόνιας κοινής ζωής έχει συμπληρώσει ο Φίλιππος Σοφιανός με τη θεατρική παραγωγό Άρτεμη Γεωργιακάκη. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στα γενέθλια της Σαλίνας Γαβαλά με την οποία εμφανίζονται μαζί τα τελευταία χρόνια σε μουσικές παραστάσεις.

Ο Φίλιππος Σοφιανός και η Άρτεμις Γεωργιακάκη έφτασαν στο εστιατόριο Zu Champagnaria στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Ευριδίκη με τον συντροφό της, Μπομπ Κατσιώνη. Η Σαλίνα Γαβαλά ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά την Ευρυδίκη επί σκηνής στις 15 Οκτωβρίου, στη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Κόκκινο Γράμμα», την οποία και σκηνοθετεί, στο «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».

Advertisement

Advertisement

Όπως είχε αναδείξει η εφημερίδα Real News, «αν και έχουν ηλικιακή διαφορά 18 ετών, έχουν πολλά σημεία επαφής και το κυριότερο νιώθουν πολύ όμορφα μαζί. Εκτός από το θέατρο που τους ενώνει, έχουν παρόμοια προσωπική διαδρομή. Έχουν και οι δύο παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους, γεγονός που τους κάνει ακόμη πιο προσεκτικούς στις επιλογές που αφορούν την προσωπική τους ζωή».

Εκτός από ζευγάρι, ο Φίλιππος Σοφιανός και η Άρτεμις Γεωργιακάκη έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο θέατρο καθώς εκείνη είχε αναλάβει την παραγωγή του έργου «Oleanna -Reload», στο «Θέατρο Καλλιρρόης» όπου πρωταγωνιστούσε εκείνος.

Η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού τον Δεκέμβριο του 2023.

Φίλιππος Σοφιανός: «Γιατί παντρεύτηκα τέσσερις φορές»

Πριν γίνει γνωστή η σχέση του , ο Φίλιππος Σοφιανός είχε μιλήσει στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» για την προσωπική του ζωή: «Έκανα τέσσερις γάμους γιατί ήθελα την οικογένεια, το ότι δεν τα κατάφερα είναι δικό μου θέμα». Ο γνωστός ηθοποιός έχει τρία παιδιά- η μικρότερη κόρη του μάλιστα είναι μόλις 13 ετών.

Σχετικά με την απιστία, ο Φίλιππος Σοφιανός ανέφερε: «Την απιστία την καταλαβαίνω, είναι σαν το τανγκό, χρειάζεται δύο ανθρώπους, δεν φταίει ποτέ ο ένας, φταίνε και οι δύο. Στο παρελθόν ελάχιστες φορές μου έχουν συγχωρήσει την απιστία».