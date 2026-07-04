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Σε συναγερμό είναι η πυροσβεστική λόγω εκδήλωσης φωτιάς στη λεοφλωρο Σπάτων στην Παλλήνη κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ..

Η πυρκαγιά καίει σε μεικτή ζώνη, δηλαδή σε περιοχή με πρασινάδα, δέντρα και ξερά χόρτα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες για το λόγο αυτό ήχησε το 112, δίνοντας οδηγίες στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, έχουν κινητοποιηθεί:

47 πυροσβέστες

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

20 πυροσβεστικά οχήματα

2 αεροσκάφη, που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Το μήνυμα του 112 δεν αφορά εντολή εκκένωσης, αλλά έχει προληπτικό χαρακτήρα, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται σπίτια, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης.