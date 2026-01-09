Από τα έως τώρα στοιχεία των Κυπριακών Υπηρεσιών Ασφαλείας προκύπτει ότι το συγκεκριμένο βίντεο φέρει τα χαρακτηριστικά οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης με απευθείας στόχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ανάλυση δείχνει ομοιότητες με προηγούμενες ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, όπως η καμπάνια Doppelganger, η οποία από το 2021 στοχεύει κράτη-μέλη της Ε.Ε., μεταξύ άλλων Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία και Ισραήλ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και άλλος δρων να χρησιμοποιεί παρόμοιες μεθόδους.

Το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ και αφήγηση που ενισχύουν συγκεκριμένο αφήγημα περί διαφθοράς, χωρίς να παραθέτουν απτά αποδεικτικά στοιχεία. Τέτοιου είδους ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πρακτική του «kompromat», τακτική ιστορικά ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών για εκβιασμό ή πολιτική εξουθένωση αντιπάλων. Στην πράξη, παρουσιάζονται ως «δημοσιογραφικές αποκαλύψεις», αλλά στοχεύουν στην αποδόμηση της αξιοπιστίας και φήμης προσώπων ή οντοτήτων, κυρίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Η εξέταση του λογαριασμού υποδεικνύει πιθανή υβριδική χρήση, με στοιχεία αυτοματοποιημένων λογαριασμών τύπου «bot», που λειτουργούν μέσα από οργανωμένα δίκτυα υπολογιστών. Ο χρονισμός και η μεθοδολογία της επίθεσης εγείρουν υποψίες για κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου στην Ε.Ε., υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Αντίδραση Νίκου Χριστοδουλίδη για το βίντεο με τις μίζες – «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα δώσει στις αρχές»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει στοιχεία για τον άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά την τριετή ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς μετά το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον «αινιγματικό» λογαριασμό «Emily» στο X, μίας αυτοαποκαλούμενης ανεξάρτητης ερευνήτριας – αναλύτριας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις με αφορμή το εν λόγω βίντεο για τις μίζες στο Προεδρικό.

Παράλληλα, ο Ν. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ.