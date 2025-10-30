Τα 56 της χρόνια συμπλήρωσε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη και το γιόρτασε με μια απόδραση στην Ήπειρο μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2009 στα Άχλα της Άνδρου, σε μια απόδραση της παρουσιάστριας στο οικολογικό ξενοδοχείο του, Onar, με τους κουμπάρους της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού.

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2009 στο «Αθηνών Αρένα».

Ο έρωτάς τους ήταν κινηματογραφικός, η Ελένη έκανε τη μεγάλη ανατροπή στη ζωή της και τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς βγήκε η περιβόητη ανακοίνωση του διαζυγίου της με τον Γιάννη Λάτσιο, με τον οποίο πλέον οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί. Πέντε χρόνια μετά η Ελένη Μενεγάκη έφερε στον κόσμο το τέταρτό της παιδί που ονόμασε Μαρίνα.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram. «Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. Υ.γ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα».

Η Ελένη Μενεγάκη δεν αποκάλυψε αν το ταξίδι της είχε ρομαντικό ή οικογενειακό χαρακτήρα, δεν δίστασε όμως να ανεβάσει τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, έναν έρωτα που στην αρχή αρκετοί πίστευαν ότι δεν θα είχε μέλλον, εκείνη όμως τους διέψευσε με τον καλύτερο τρόπο αφού το ζευγάρι συμπληρώνει πλέον 16 χρόνια κοινής ζωής.

Για χάρη αυτού του έρωτα εξάλλου, η Ελένη Μενεγάκη δεν δίστασε να χαλάσει πριν από την ανακοίνωση του διαζυγίου δύο ισχυρές φιλίες: Με την κουμπάρα της Τζένη Μπαλατσινού και τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία έκαναν παρέα από τα πρώτα βήματα της τραγουδίστριας στην Αθήνα.

Ο λόγος, σύμφωνα με όσα είχαν ακουστεί εκείνη την εποχή, ήταν η αντίδραση της Τζένης Μπαλατσινού και της Δέσποινας Βανδή, που ήταν ακόμα μαζί με τον Ντέμη Νικολαΐδη, όταν η Ελένη Μενεγάκη τους είχε ανακοινώσει ότι ήταν ερωτευμένη και θα έδινε τέλος στον γάμο της. Η προσπάθειά τους να την μεταπείσουν φαίνεται πως είχε πληγώσει την Ελένη Μενεγάκη, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους μην αποκατασταθούν ποτέ απόλυτα, αν και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν στενάχωρα συναισθήματα από καμία πλευρά.

Η πραγματική ζωή όμως αποδεικνύεται συχνά πιο κινηματογραφική και από τις ίδιες τις ταινίες, αφού τέσσερα χρόνια μετά, ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού θα ανακοίνωναν με τον ίδιο τρόπο το διαζύγιό τους, για να ακολουθήσει η Δέσποινα Βανδή με τον Ντέμη Νικολαΐδη το 2021 επίσης με γραπτή ανακοίνωση. Και τα δύο ζευγάρια αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 18 χρόνια γάμου.

Η Ελένη Μενεγάκη- έγκυος- το 2004 μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Αντιθέτως, η μόνη που την είχε στηρίξει από την πρώτη στιγμή την Έλενη Μενεγάκη ήταν η άλλη κουμπάρα της, Νατάσα Θεοδωρίδου με την οποία μπορεί να μην έχουν πλέον την τόσο σχέση που είχαν, ποτέ όμως δεν πέρασε κρίση η φιλία τους.

Η Τζένη Μπαλατσινού με την Ελένη Μενεγάκη το 2018.

Επειδή όμως η ζωή, όπως και οι ταινίες, είναι πιο ελκυστικές όταν έχουν happy end, τόσο η Τζένη Μπαλατσινού βρήκε ξανά την ευτυχία στο πρόσωπο του Βασίλη Κικίλια, όσο και η Δέσποινα Βανδή ερωτεύτηκε παράφορα τον Βασίλη Μπισμπίκη!